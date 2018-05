Eigenständige Lösungen und selbstständiger Gestaltungsanspruch / Die KZBV zum Frühjahrsfest der Zahnärzteschaft

Berlin (ots) - Anlässlich des heutigen Frühjahrsfestes vonKassenzahnärztlicher Bundesvereinigung (KZBV) undBundeszahnärztekammer (BZÄK) in der britischen Botschaft in Berlinhat die KZBV unter anderem mit Nachdruck auf die Notwendigkeiteigenständiger Steuerungselemente und gesetzlicher Lösungen für diezahnärztliche Versorgung hingewiesen. Zu den etwa 450 Gästen zählteauch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der ein politischesGrußwort an die Anwesenden richtete.In seinem Eingangsstatement betonte Dr. Wolfgang Eßer,Vorsitzender des Vorstandes der KZBV: "Durchaus sinnvolleSteuerungsinstrumente im ärztlichen Bereich sind nicht unbedingtautomatisch auch für den zahnärztlichen Bereich geeignet. Das hatsich in der Vergangenheit mehrfach gezeigt. Vielmehr bedarf es fürunseren Berufsstand maßgeschneiderter Lösungen, die den speziellenBelangen der vertragszahnärztlichen Versorgung angemessen Rechnungtragen." Gemeinsam mit den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen sei dieKZBV bereit, mit der Politik die richtigen Weichen für einequalitativ hochwertige, wohnortnahe und flächendeckende Versorgung zustellen."Voraussetzungen dafür sind Rahmenbedingungen, die jede Zahnärztinund jeden Zahnarzt immer wieder neu motivieren, ihrenverantwortungsvollen Beruf mit Hingabe auszuüben und zugleich jungeZahnärzte überzeugt, das Risiko von Niederlassung undSelbstständigkeit auf sich zu nehmen", sagte Eßer.Deutliche Kritik übte er erneut an der aktuellen Ausgestaltungrein zahnärztlicher Medizinischer Versorgungszentren (MVZ). Aufgrundder Sogwirkung von Zahnarzt-MVZ in Großstädten und Ballungsgebietenkönne es künftig zu Engpässen und Unterversorgungen im ländlichenRaum und in strukturschwachen Gebieten kommen. Zudem werde dieVergewerblichung der Heilberufe und der medizinischen Versorgungdurch arztgruppengleiche MVZ aktiv vorangetrieben. "Wenn dieRegierung tatsächlich gleichwertige Lebensbedingungen in ganzDeutschland schaffen will, dann muss sie diesen fatalen Entwicklungenentschieden und wirksam entgegentreten. MVZ haben im zahnärztlichenBereich nur dann einen Mehrwert, wenn sie fachübergreifendausgestaltet sind!" Den Zielen der Großen Koalition vongleichwertigen Lebensverhältnissen und einer guten Versorgung vor Orthabe sich die KZBV aber immer, ohne Einschränkungen verpflichtetgefühlt.Neben der klaren Forderung nach einer Abschaffung der Degression,die politisch gewünschte und gesetzlich verankerte Versorgungszielegefährde, waren auch das neue Konzept der Zahnärzteschaft für dieBekämpfung der Volkskrankheit Parodontitis sowie die Chancen derDigitalisierung zentrale Aspekte der Rede des Vorstandsvorsitzendender KZBV: "Ich sehe unseren Berufsstand hier gut aufgestellt: Wirsind technikaffin, offen und begeisterungsfähig für Innovationen.Unabdingbar ist für uns der Aufbau einer sicherenKommunikationsstruktur und die Ausgestaltung der Digitalisierung inden Händen der Selbstverwaltung", sagte Eßer. Sanktionen seien indiesem Zusammenhang jedoch kein probates Mittel, sondern würdenMisstrauen an Stellen befördern, an denen vielmehr Vertrauen dringendbenötigt werde.Das vollständige Statement von Dr. Wolfgang Eßer anlässlich desdiesjährigen Frühjahrsfestes der Zahnärzteschaft sowie Fotos derVeranstaltung können in Kürze auf der Website der KZBV unterhttp://kzbv.de/fruehjahrsfest abgerufen werden.Pressekontakt:Kai FortelkaTelefon: 030 28 01 79 27E-Mail: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell