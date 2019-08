In Eigenregie zum Erfolg: Die autonome Künstlerin Barbara Clear launcht ihre eigene Uhrenkollektion (FOTO)

--------------------------------------------------------------Weitere Artikel im Shophttp://ots.de/43z3f3--------------------------------------------------------------Tiefenbach (ots) -Das Musik- und Kunstbusiness kann hart sein - ganz besonders wennPlattenlabels, Managements und Galeristen Erfolgsdruck ausüben. Dassunter Druck nicht immer Diamanten entstehen und dies den kreativenFluss von neuen Ideen hemmt, hat Künstlerin Barbara Clear zu Beginnihrer Karriere schnell verstanden. Seit 15 Jahren ist dieRock-Sängerin, Malerin und Designerin autonom und mit eigenenfinanziellen Mitteln unterwegs. Und das sehr erfolgreich: Sie tratbereits an Konzertorten wie der Münchener Olympiahalle auf. Nebenihrem Erfolg als Musikerin machte sich Barbara Clear einen Namen alsGaleristin. Mehr als 250 Gemälde verkaufte sie bislang in ihrerGalerie sowie auf Messen und Konzerten.Ihre Malkunst ist zugleich die Basis für ihr neuestes Projekt:Zusammen mit der traditionsreichen Uhrenmarke Dugena bringt BarbaraClear eine eigene Kollektion heraus. Die Ziffernblätter mit den inedlem schwarz gehaltenen Uhrenarmbändern zieren Motive derKünstlerin. Es gibt die Uhr in den drei Varianten "Lichtblick","Lebensgeister" und "Die Zeit steht still". Zeitlos ist auch dasZiffernblatt: Jeder der 12 Buchstaben ihres Namens "Barbara Clear"ersetzt hier eine Zahl.Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden die Uhren auf derMesse "Chamlandchau" im süddeutschen Cham vom 12. bis 16. September2019. Barbara Clears Fans aus dem Norden Deutschlands haben auf derMesse "Hanse Life" in Bremen vom 20. bis 22. September dieMöglichkeit, einen Blick auf die außergewöhnlichen Uhrendesigns zuwerfen.Noch mehr Produkte von Barbara Clear sind ausschließlich über denShop auf ihrer Webseite unter www.barbara-clear.de oder auf ihrenLive-Painting-Events erhältlich. Designs der Ausnahme-Künstlerin sindetwa bei ihren Porzellan-Kollektionen in Zusammenarbeit mit SeltmannWeiden sowie auf den T-Shirts in Kooperation mit World of Textiles zufinden.Barbara Clear ist eine autonome Künstlerin und lebt in Tiefenbachnahe Passau. Insgesamt besuchten über 300.000 Menschen ihre rund 800Konzerte. In 15 Jahren produzierte sie über 15 CDs und DVDs. In ihrereigenen 400m2 großen Galerie stellt sie ihre Kunstwerke aus - mehrals 250 hat sie bereits verkauft. Zusätzlich initiierte Barbara Clearzahlreiche Produkte, die ihre Gemälde tragen. Heute verbindet dieKünstlerin bei ihren Auftritten Musik und Malerei zu einereinzigartigen "Konzertkunst".Pressekontakt:Ralph DittmarTel.: 08509-937012 / Mobil: 0171-1748505www.barbara-clear.deOriginal-Content von: Barbara Clear Art & Music, übermittelt durch news aktuell