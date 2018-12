Mit Eigenproduktionen auf dem Vormarsch bei Native Video / Infotainment mit schauinsland-reisen, Nachrichtenanbieter n-tv und Medienvermarkter IP Deutschland

Köln (ots) - 4. Dezember 2018. esehen werden im Meer unendlicherKommunikation - das ist das Ziel. Eine wirksame Möglichkeit istNative Advertising - eine inzwischen gängige Werbeform, die gerade imdigitalen Bereich stark im Aufwind ist. In der Regel geht es um eineMischung aus Text und Foto, gelegentlich angereichert mit Videos. Dernächste Schritt ist ein Total-Video-Ansatz - also ein NativeAdvertising, das rein mit Videos auskommt. Diesen Praxistest gehenReiseanbieter schauinsland-reisen und Nachrichtenanbieter n-tvgemeinsam mit Medienvermarkter IP Deutschland an.Die Story bildet den Kern. Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor IPDeutschland, erklärt: "Bei nativen Videokampagnen geht es vor allemdarum, den User richtig anzusprechen und relevanten, hochwertigenContent zu liefern. Content, mit dem sich Nutzer gerne und längerbeschäftigen. Die Schlüsselfrage ist also immer, welche Story sollerzählt werden, über die sich die Marke positionieren möchte. DieseErzählform entwickeln wir gemeinsam mit dem Kunden und mit denStorytelling-Experten bei n-tv. Dass wir schauinsland-reisen für einenative Umsetzung gewinnen konnten, freut uns sehr, denn dieErgebnisse und Erkenntnisse daraus werden wegweisend sein - auch fürdie Weiterentwicklung unseres Portfolios in der Digitalvermarktung."Die Themen Fitness und Reisen stehen bei der aktuellen Kampagne imMittelpunkt. Die Eigenproduktion der n-tv-Unit für Sponsored Contentzum Thema "Perfect Workout" zeigt, dass sich auch der Urlaub perfektanbietet, um fit zu bleiben. Die entsprechende Kulisse stelltschauinsland-reisen und macht damit gleichzeitig Lust auf Urlaub imHotel Barut in Antalya.Integriert werden die Native Video Ads im gesamten digitalenAngebot des Nachrichtenanbieters. Ab dem 3. Dezember sind dieFitness-Übungen eine Woche lang online und mobil abrufbar und werdensowohl auf der Homepage als auch in den Rubriken Leben und Videointegriert. Die inhaltliche und optische Harmonie ist durch denredaktionell anmutenden Content gewährleistet. Gleichzeitig sorgteine sichtbare Kennzeichnung dafür, dass Nutzer den werblichenContent auch als solchen erkennen. Das Experten-Team von n-tv und IPDeutschland stellt sicher, dass der hohe Anspruch der sauberen undstrikten Trennung von Werbung und Journalismus eingehalten wird."Werbung fernab von Text-Bild-Anzeigen, als natürlich integriertesVideo, passgenau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten - da mussten IPund n-tv keine Überzeugungsarbeit leisten. Für uns ist dieser Piloteine hervorragende Gelegenheit, um Erfahrungen mit nativenWerbeformen zu sammeln. Dass dabei Kreation, Produktion undDistribution aus einer Hand kommen ist ein echtes Asset. Mit derUmsetzung sind wir mehr als zufrieden. Unsere Hotelmarke Barut Larawurde mit einem frischen, neuen Blick in Szene gesetzt", begründetAdnan Eken, Leiter Kooperationen und Sponsoring beischauinsland-reisen.Pressekontakt:Zarifa SchmittIP Deutschland GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLUnternehmenskommunikationTelefon: +49 221 456-74201zarifa.schmitt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: IP Deutschland, übermittelt durch news aktuell