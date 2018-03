Eigenheim: Regelmäßige Pflege zahlt sich aus (FOTO)

Stuttgart (ots) -56 Prozent der Wohnungen in Deutschland wurden zwischen 1949 und1990 erbaut. Rund ein Viertel der fast 40 Millionen Wohnungen istsogar noch älter. Grundsätzlich benötigen Bestandsbauten eineregelmäßige Pflege und Instandhaltung - je älter das Baujahr, destoumfassender die Maßnahmen. Modernisierungen steigern den Wert derImmobilie, verbessern die Wohnqualität und können zum Klimaschutzbeitragen.Eine Bestandsimmobilie entspricht häufig nicht mehr den heutigenenergetischen Standards. Das belastet nicht nur die Umwelt, sondernauch den Geldbeutel der Eigentümer. Durch gezielteModernisierungsmaßnahmen sparen sie Energie und senken ihreNebenkosten. So lässt sich der Energieverbrauch durch den Austauschder Heizung um bis zu 30 Prozent reduzieren. Doch eine moderneHeizungsanlage nützt nichts, wenn die Wärme wieder nach draußenentschwindet. Mit einer zeitgemäßen Dämmung der Gebäudehülle und demEinbau von Isolierglasfenstern kann weitere Energie eingespartwerden.Ein Umbau wirkt sich auch auf die Wohnqualität aus: Wer zumBeispiel Trennwände entfernt und damit großzügigere Räume schafftoder sich für einen Anbau entscheidet, wohnt moderner, steigert denWohnkomfort und plant vorausschauend für neue Lebensabschnitte - seies für barrierefreies Wohnen im Alter oder mehr Platz für denNachwuchs. Grundsätzlich gilt: Eine regelmäßige Instandhaltung zahltsich aus, denn sie beugt auch Schäden am Gebäude vor."Heizungsanlagen haben eine Lebensdauer von rund 15 Jahren. Nach 20bis 30 Jahren sollten Elektrik, Bodenbeläge und das Dach erneuertwerden," sagt Albrecht Luz von der LBS. "Eine umfangreicheModernisierung nach solch einem Zeitraum ist sinnvoll und steigertden Wert der Immobilie."Mit einem Bausparvertrag können Eigenheimbesitzer schon frühzeitigfür eine Sanierung vorsorgen und sich die heutigen niedrigen Zinsenlangfristig sichern. "Sinnvoll ist, je nach Alter und Zustand derImmobilie jährlich rund 10 Euro pro Quadratmeter alsInstandhaltungsrücklage anzusparen. Sobald der Vertrag zuteilungsreifist, können Bausparer ihr Guthaben und das zinsgünstigeBauspardarlehen nutzen, um mit dem Umbau loszulegen", sagt Luz. "MeinTipp: Modernisierer benötigen häufig kleine bis mittlereKreditsummen. Viele Bausparkassen bieten Darlehen bis 30.000 Euro -sogenannte Blankodarlehen - auch ohne Eintragung einer Grundschuldan. So spart der Eigentümer Notar- und Grundbuchgebühren."Pressekontakt:LBS LandesbausparkassenKathrin HartwigTelefon: +49 (0)711-183-2377Fax: +49 (0)711-183-2085E-Mail: Kathrin.Hartwig@LBS-SW.deEdelman.ergoJulia VogtEditor / Senior Account ExecutiveTelefon: +49 (0)221 912887-28Fax: +49 (0)221 912887-77E-Mail: Julia.Vogt@edelmanergo.comOriginal-Content von: LBS Infodienst Bauen und Finanzieren, übermittelt durch news aktuell