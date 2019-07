Eigenes Auto war gestern - Carsharing ist die Zukunft: 13 Berliner Carsharing-Anbieter im Vergleich (FOTO)

Berlin (ots) -Ob Familienkutsche, Transporter oder Cabrio - Carsharing wird seitseiner Geburt in Berlin vor über 30 Jahren (1988) in der engerwerdenden Hauptstadt eine Fortbewegungsalternative, die immer mehrStädter anspricht.Und bei rund 5000 stationsungebundenen Carsharing-Autos undhunderten stationsbasierten und privaten Carsharing-Wagen, haben dieBerliner mehr als genügend vierrädrige Auswahlmöglichkeiten. UmVerbrauchern die Buchung eines Carsharing-Autos zu erleichtern, hatdas Verbraucher- und Ratgeberportal Sparwelt.de zwölf Anbieterverschiedener Carsharing-Anbieter untersucht und deren Konditionensowie Kosten miteinander verglichen.Free-Floating: Car2Go, DriveNow, Miles und SiXTshareIn Berlin erfreut sich "Free Floating"-Carsharing besondererBeliebtheit: Die stationsunabhängigen Autos stehen den Kundeninnerhalb des jeweiligen Geschäftsgebietes überall zur Verfügung -das macht das Modell so attraktiv. Ob Car2Go, Miles, DriveNow oderder neueste Konkurrent SIXTshare: Die Flotten sind viel und weitverbreitet und sind besonders praktisch, um spontan von A nach B zukommen. Der Clou bei dem Modell des Free-Floatings besteht darin,dass die Autos auch wieder überall im Geschäftsgebiet des jeweiligenAnbieters geparkt werden dürfen.In der App wird dem Nutzer angezeigt, wo sich das nächste Fahrzeugbefindet, welches er dann zwischen zehn und 20 Minuten(anbieterabhängig) kostenlos reservieren kann. Bei Erreichen desAutos kann der Mieter das Fahrzeug mit der Anbieter-App öffnen,woraufhin die Buchung automatisch startet. Am Ende der Fahrt kann derWagen wieder überall im Geschäftsgebiet auf öffentlichen Parkplätzenabgestellt werden.An bestimmten Orten wie Flughäfen, Bahnhöfen und beliebtenLocations bieten die Anbieter häufig zusätzlich eigene Parkplätze an,teilweise gegen extra Kosten. Bei SIXT ist es außerdem möglich, dasAuto obendrein in dem Geschäftsgebiet einer anderen Stadt oder aneiner der deutschlandweiten SIXT-Stationen abzugeben - jedoch gegeneine Gebühr von acht Euro.Die bekanntesten Free-Floating-Anbieter in Berlin sind Car2Go(betrieben von BMW) und DriveNow (betrieben von Daimler) Jüngstfusionierten die beiden und sind nun unter dem Namen ShareNow mitinsgesamt rund 2600 Autos in der Hauptstadt vertreten: Ob Smart,Mercedes CLA oder BMW Cabrio - alle Autos sind in einem sehr gutenZustand und mit der neuesten Technik ausgestattet. Auch dieAutoflotten von Sixt und Miles reichen vom Kleinwagen bis hin zurLimousine. Zudem haben beide Anbieter Transporter in ihrerCarsharing-Flotte.Die Fahrt mit den Free-Floating-Autos wird in der Regel pro Minuteabgerechnet, die, basierend auf dem Autotyp und der Nachfrage,zwischen 19 und 40 Cent kosten kann. Zudem bieten die AnbieterStunden- und Tagespakete an, die ab 49 Euro für 24 Stunden beginnen.Nur bei dem Anbieter Miles zahlen die Kunden für die gefahreneStrecke und nicht für die Zeit, die sie das Auto mieten. Diegünstigsten Automodelle kosten bei Miles 79 Cent pro Kilometer -außer bei den Stunden- oder Tagesanmietungen: In dem 6-Stunden-Paketsind 50 und in dem 24-Stunden-Paket 100 Freikilometer inbegriffen.Stationsbasiertes Carsharing: Flinkster, Ubeeqo, Greenwheels,Stadtmobil, Cambio und OplyAutos von stationsbasierten Carsharing-Anbietern könnenVerbraucher nur von festen Stationen oder Parkzonen aus anmieten undmüssen sie nach Beendigung der Fahrt auch wieder in den jeweiligenBereich zurückbringen. Zudem sind die Autos nur stunden- odertagesweise buchbar. Spontane One-Way-Fahrten sind somitausgeschlossen, worin der größte Unterschied zum Free-Floating liegt.Gerade für längere Strecken und Fahrten lohnt sich die Buchungeines stationsabhängigen Carsharing-Wagens, da die regulären Stunden-und Tagespauschalen günstiger als die der Free-Floating-Anbietersind. Beim günstigsten Anbieter Cambio ist die kleinste Autokategorienachts schon für 50 Cent die Stunde zu mieten, tagsüber kostet dieStunde ab 2 Euro. Dauert die Fahrt länger als vorab gebucht wurde,kann eine Zeitverlängerung angefragt werden - jedoch nur, wenn dasAuto nicht schon von einem anderen Nutzer reserviert wurde.Die Tagespauschale für die günstigsten stationsbasierten Autosliegt zwischen 20 und 40 Euro. Allerdings ist bei der Buchung immerdarauf zu schauen, ob in den Paket- beziehungsweise TagespreisenFreikilometer inkludiert sind, denn das ist gerade bei den günstigenstationsgebundenen Anbietern oft nicht der Fall. Somit fallenzusätzlich zu den gebuchten Stunden- oder Tagestarifen bei Flinksterfür jeden gefahrenen Kilometer mindestens 18 Cent und bei Greenwheels30 Cent an. Allein Ubeeqo schenkt seinen Kunden mindestens 50Freikilometer - vor Buchungsabschluss ist es zudem möglich, andereKilometerpakete dazu zu buchen.Peer-to-Peer- oder privates Carsharing: Turo, Snappcar, DrivyBeim privaten Carsharing vermieten Privatpersonen ihre Autos. Diesist in Berlin über die Vermittlungsplattformen Turo, Snappcar undDrivy möglich. Dabei läuft nicht nur die Buchung und Zahlung über dieVermittler, sondern auch die Versicherungspolicen, da die Anbietermit Versicherungsunternehmen zusammenarbeiten und die Pakete somitbei der Buchung inkludiert sind. Die Selbstbeteiligung bei denPolicen ist teilweise sehr hoch und sollte vor der Buchunggenauestens gelesen und eventuell durch einen besseren Schutzaufgestockt werden.Der Vorteil beim Privaten Carsharing ist, dass Besitzer spezielleLiebhaber-Autos, wie Oldtimer oder teure Sportwagen, auf denPlattformen anbieten. Da der Fahrzeugbesitzer die Mietpreisebestimmt, fallen diese ganz unterschiedlich aus. Kleinwagen sindschon für 20 Euro am Tag buchbar. Bei Drivy (gehört sei 2019 zuGetaround) sind für jeden Tag der Anmietung außerdem 200Freikilometer inkludiert. Auch bei Turo und Snappcar sind in derRegel Freikilometer enthalten - diese richten sich nach demjeweiligen angemieteten Auto. Eine Autoproduktion, die keine Wünscheoffen lässt.FazitAuf dem Berliner Carsharing-Markt gibt es nicht den einen Anbieterfür Alles, sondern viele verschiede, die die individuellenKunden-Bedürfnissen befriedigen. Ob Nachhauseweg, Wochenendausflugoder Ikea-Shopping - alle Anbieter haben ihre Vor- und Nachteile. Fürspontane Kurzstreckenfahrten sind Free-Floating-Anbieter wie Car2Gooder Miles besonders geeignet. Bei längeren Strecken lohnt es sich,ein Auto von einem stationsbasierten oder privatenCarsharing-Anbieter zu buchen, da die Stunden- und Tagespauschalen imGegensatz zu denen der Free-Floating-Anbieter zumeist günstiger sind.Doch gerade bei längeren Strecken sind die zusätzlichenKilometerkosten zu beachten.Es lohnt sich bei verschieden Anbietern ein Nutzerkonto anzulegen,da die meisten dank regelmäßiger Neukunden-Aktionen keineAnmeldegebühr verlangen und Kosten nur dann fällig sind, wenn einAuto angemietet wird. Somit können Verbraucher die verschiedenenAngebote vor der Buchung miteinander vergleichen und die beste undpreisgünstigste Option wählen.