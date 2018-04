Eigener MINT-Tag für Kitas und Grundschulen

Ludwigshafen (ots) - Große Nachfrage herrschte bei denGrundschul-Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern der Kitas imLand. Sie nahmen am ersten MINT-Tag speziell für Kitas undGrundschulen teil. Die Pädagoginnen und Pädagogen sammelten Ideen,wie sie naturwissenschaftliche Phänomene kindgerecht vermittelnkönnen. Der MINT-Tag ist eine Initiative von vierrheinland-pfälzischen Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden. ZurEröffnung kam Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig.Budenheim. Am 27. April 2018 fand in der Bildungsakademie SchlossWaldthausen der erste MINT-Tag Rheinland-Pfalz nur für Kitas undGrundschulen statt. MINT steht für Mathematik, Informatik,Naturwissenschaften und Technik. Die Inhalte waren speziell auf dieBedürfnisse des frühen Bildungsbereichs zugeschnitten. Wie kann manden Forschergeist der Kinder am besten wecken und fördern? Wie kannman die naturwissenschaftlichen Alltagsphänomene altersgerechterklären? Auf diese Fragen fanden die Pädagogen Antworten.Mit 230 Teilnehmern war die Fortbildung ausgebucht. Das freute dievier Macher des MINT-Tages: die beiden Arbeitgeberverbände derMetall- und Elektroindustrie PfalzMetall und vem.die arbeitgebere.V., die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz e.V.(LVU) mit SchuleWirtschaft sowie die Chemieverbände Rheinland-Pfalz.Mit Begeisterung naturwissenschaftliche Phänomene vermitteln DieInhalte der zehn Workshops reichten von physikalischen Experimentenbis hin zur kreativen Arbeit mit natürlichen Farben. WichtigesKriterium: die Anwendbarkeit in der Kita und dem Sachunterricht inder Grundschule.Daher wiesen sich die Workshop-Leiter sowohl durch ihre praktischeUnterrichtserfahrung, als auch durch ihre Expertise in frühkindlicherFörderung aus. Und nicht zuletzt war der MINT-Tag für die Teilnehmereine Gelegenheit, andere Pädagogen aus Rheinland-Pfalz zu treffen.Außerdem lernen sie die Ansprechpartner für MINT-Angebote und -Förderungen persönlich kennen. Unterstützung von BildungsministerinDr. Stefanie Hubig: "Rheinland-Pfalz soll starkes MINT-Land werden."Im MINT-Bereich werden Nachwuchskräfte dringend gebraucht. DieMINT-Initiative des Bildungsministeriums hat sich zum Ziel gesetzt,Kinder und Jugendliche von der Kita bis zum Übergang in Schule undBeruf für diese Themen zu interessieren und ihnen die guten Chancenund Perspektiven in diesen Berufsfeldern näher zu bringen.Auf der Fortbildung betonte Stefanie Hubig insbesondere dieBedeutung frühkindlicher Bildung: "MINT-Förderung gelingt dann, wennwir Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte unterstützen, ihnenpraxisnahe Materialien und Inhalte zur Verfügung stellen. Die heutigeFortbildung ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir esgemeinsam schaffen können, Kinder und Jugendliche für Mathematik,Informatik, die Naturwissenschaften und Technik zu begeistern."Dem Bedarf der Pädagogen entgegenkommen"Eine landesweite MINT-Tagung speziell für Grundschul-Lehrkräfteund Kita-Erzieher gab es bisher noch nicht. Wir wollten der großenNachfrage entgegenkommen und den Ideenaustausch ermöglichen", so Dr.Bernd Vogler. Der Hauptgeschäftsführer der ChemieverbändeRheinland-Pfalz sprach in Vertretung der chemisch-pharmazeutischesowie der Metall- und Elektroindustrie."Die Grundlage für ein Interesse an Technik und Naturwissenschaftwird schon in der Vorschule gelegt", so Vogler. "Dieses Interessefördern wir, denn MINT-Bildung ist in einer Hightech-Gesellschaftunentbehrlich. Schon heute haben die AusbildungsbetriebeSchwierigkeiten, Auszubildende in den technischen undnaturwissenschaftlichen Berufen zu finden. Wir brauchen aberversierte Fach- und Führungskräfte, wenn wir auch in Zukunft eininnovativer und wirtschaftlich erfolgreicher Standort sein wollen."Der nächste MINT-Tag Rheinland-Pfalz wird am 4. September 2018stattfinden; dann sind die Lehrkräfte der weiterführenden Schulenangesprochen.Pressekontakt:Stefanie LenzeChemieverbände Rheinland-PfalzBahnhofstraße 4867059 Ludwigshafenwww.chemie-rp.destefanie.lenze@chemie-rp.deOriginal-Content von: Chemieverbände Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell