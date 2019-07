Eigener Chef sein: Für die meisten Deutschen keine Alternative (FOTO)

Bonn (ots) -Neue Technologien, die Globalisierung und demografischeVeränderungen bringen für die Erwerbstätigen von heute enormeHerausforderungen mit sich. Das traditionelle Karrieremodell hatausgedient, selbstständige Tätigkeit und projektbezogeneAuftragsarbeit nimmt zu. Doch wenn es um die Bereitschaft zurAufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit geht, sind die Deutschenkonservativ. Nur sechs Prozent geben an, dass sie im nächsten Jahrihre Stelle aufgeben möchten, um zukünftig selbstständig zu arbeiten.16 Prozent der Deutschen würden diesen Schritt gehen. Am häufigstenist dies bei den 20- bis 30-Jährigen der Fall (25 Prozent), währenddie Generation X (Altersgruppe der etwa 1965 bis 1975 Geborenen) indieser Hinsicht mit 11 Prozent am konservativsten ist. Positivhervorzuheben ist, dass 56 Prozent der deutschen Erwerbstätigen füreine Umschulung Freizeit opfern würden. Kreativ tätige Menschen sinddazu eher bereit (etwa 62 Prozent), manuelle Routinearbeiter dagegenam wenigsten (49 Prozent).Dies sind einige der Ergebnisse einer umfassenden Studie"Perspektiven zum Schutz: Umfrage unter Arbeitnehmern zur Entwicklungneuer agiler Lösungen" von Zurich Insurance Group (Zurich) und der«Smith School of Enterprise and the Environment» an der Universitätin Oxford - die auf einer repräsentativen Umfrage unterErwerbstätigen in 15 Ländern* auf fünf Kontinenten aufbaut. An derUmfrage nahmen etwa 16.500 Menschen im Alter zwischen 20 und 70Jahren teil. In Deutschland wurden 1.143 Erwerbstätige befragt. DieTeilnehmenden wurden zu ihrer Arbeitssituation, zu Bedenken in Bezugauf neue Technologien, zu ihrer Anpassungsfähigkeit an Veränderungenund ihrem Wissen über Finanzplanung und Versicherung befragt.Keine Angst vor Jobverlust infolge technologischer VeränderungenIn der veröffentlichten Diskussion wird die "vierte industrielleRevolution", die mit Automatisierung, Automation und Digitalisierungeinhergeht, grundsätzlich als besonders große Gefahr für bestehendeArbeitsplätze eingestuft. Mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze istlaut aktuellen Studien von starken Veränderungen oder gar von derVernichtung bedroht.Dennoch zeigt die Zurich Studie, dass nur 13 Prozent der deutschenErwerbstätigen konkrete Angst davor haben, in den nächsten fünfJahren ihren Arbeitsplatz infolge technologischer Veränderungen zuverlieren. Die Deutschen stehen neuer Technik verhalten optimistischgegenüber. Etwas mehr als jeder Zweite (53 Prozent) findet, dass dieTechnik die Arbeitssituation in den letzten 15 Jahren sogarverbessert hat. Dagegen ist nur ein Fünftel der Deutschen (20Prozent) der Ansicht, dass sich die Situation verschlechtert hat; 27Prozent beurteilen diesen Punkt neutral. Dabei gibt es keinen großenUnterschied zwischen den Geschlechtern. Knapp die Hälfte der Frauen(49 Prozent) findet, dass die Technik die Arbeit verbessert hat; beiden Männern sind es 56 Prozent. Technikpessimisten finden sich beiMännern und Frauen in etwa gleichem Umfang (20 bzw. 21 Prozent).Insbesondere handwerklich kreativ Tätige (24 Prozent) haben Angst vortechnologiebedingtem Verlust des Arbeitsplatzes. Bei denverwaltend-organisatorisch Tätigen haben nur acht Prozent derBefragten Sorgen vor Arbeitsplatzverlust durch den Einsatz neuerTechnologien.Kein Geld zu haben ist die größte Sorge im AlterEine große Befürchtung der Deutschen ist, im Alter kein Geld zuhaben. Mehr als die Hälfte der deutschen Erwerbstätigen (56 Prozent)geben an, dass sie sich im finanziellen Bereich am meisten Sorgendarüber machen, ob sie im Alter genug Geld haben werden. Mit großemAbstand folgt an zweiter Stelle die Befürchtung, "Freunden undFamilienangehörigen zur Last zu fallen, wenn mir etwas passiert", alsgrößte Sorge von 17 Prozent der Befragten. Die 30- bis 40-Jährigensind etwas weniger besorgt (44 Prozent), während für 62 Prozent derBaby-Boomer-Generation die finanzielle Sicherheit im Alter die größteSorge darstellt. Trotz der Sorgen und Ängste sorgen die Deutschen zuwenig vor. Nur jeder zweite Befragte (55 Prozent) hat neben dergesetzlichen Absicherung auch ein privates Rentenversicherungsproduktabgeschlossen.Weitere Informationen zur StudieDie Studie ist ein Teil eines im November 2018 gestartetenwichtigen dreijährigen Forschungsprogramms von Zurich und derUniversität in Oxford, welches Möglichkeiten erkundet, mehrArbeitnehmern dabei zu helfen, in einem zunehmend fragmentiertenArbeitsmarkt flexiblen Schutz und finanzielle Unterstützung zuerhalten. Mehr Informationen unter:https://www.zurich.com/en/knowledge/topics/agile-protection* Die Länder sind: Australien, Brasilien, Deutschland, Hongkong,Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Rumänien, Spanien, Schweiz,Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich und USADie Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigenZurich Insurance Group. 