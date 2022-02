Eigene Finanzmarke für Dacia: Premiere von Dacia Financial Services in Deutschland

Neuss (ots) -Eine neue Finanzmarke exklusiv für Dacia feiert Premiere: Die neue, internationale Marke Dacia Financial Services startet am 17. Februar 2022 in Deutschland.Dacia Financial Services ist in Deutschland ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH, die auch zuvor schon - unter verschiedenen Renault Finanz- und Versicherungsmarken - die Dacia Kunden mit Mobilitätslösungen versorgt hatten.Hans von Mangoldt, Direktor Marketing Dacia Financial Services: "Dacia schreibt seine Erfolgsgeschichte in Deutschland seit über anderthalb Jahrzehnten. Wir sind stolz darauf, jetzt mit Dacia Financial Services eine eigene Finanzmarke speziell für Dacia ins Leben gerufen zu haben. Unser Ziel ist und bleibt: Wir wollen mit Dacia Financial Services auch in Zukunft preisgünstige und leistungsstarke Angebote für Finanzierung, Leasing und Versicherungen in den Autohäusern von Dacia präsentieren und den Dacia Kunden den ausgezeichneten Kundenservice einer modernen Automobilbank bieten."Über Dacia Financial ServicesDacia Financial Services ist ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Services GmbH, die zur französischen RCI Banque S.A. gehören, die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Unternehmenssitz ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.daciafs.de | www.rcibanque.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: Dacia Financial Services Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell