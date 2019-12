Eigenbedarfsklausel / Trotzdem ging die Justiz von dauerhafter Vermietungsabsicht aus (FOTO)

Berlin (ots) - Es ist möglich, Verluste aus Vermietung und Verpachtungsteuerlich geltend zu machen. Eigentümer müssen allerdings die nachvollziehbareAbsicht haben, auf Dauer einen Überschuss zu erzielen. Was aber geschieht, wennim Vertrag eine Eigenbedarfsklausel - also eine Begrenzung des Mietverhältnisses- eingebaut ist? Damit musste sich nach Auskunft des Infodienstes Recht undSteuern der LBS die Rechtsprechung befassen.(Finanzgericht Hamburg, Aktenzeichen 2 K 151/17)Der Fall: Ein Eigentümer ließ im Mietvertrag den Passus einfügen, dass zu einembestimmten (vier Jahre entfernten) Zeitpunkt das Vertragsverhältnis ende, wennein konkret bezeichneter Eigenbedarf einer Nichte des Vermieters eintrete. DieSituation trat nicht ein, weil der Mieter vorzeitig auszog und das Objektverkauft wurde. Das Finanzamt bezweifelte daraufhin die dauerhafteGewinnerzielungsabsicht und wollte die Verluste aus Vermietung und Verpachtungnicht anerkennen.Das Urteil: Es handle sich hier lediglich um eine Befristung für einenEventualfall, entschieden die Richter. Außerdem sei auch bei der Nichte darangedacht gewesen, einen angemessenen Mietzins zu verlangen. Dass sich unerwartetalles geändert habe (Auszug der Mieter, kein Einzug der Nichte, Verkauf desObjekts) habe sich erst im Laufe der Zeit ergeben und ändere nichts an derursprünglichen Gewinnerzielungsabsicht.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/35604/4455683OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)Original-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell