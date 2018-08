Lohne (ots) -Die Eifrisch-Vermarktung GmbH & Co. KG ruft im Sinne desvorbeugenden Verbraucherschutzes aktuell das Produkt "Bio-Eier [Gr.M, L, XL], 10er Packung" des Legebetriebs "Farm Bio-Eierhof PapenburgGbR" mit der Printnummer 0-DE-0359721 (siehe Aufdruck auf dem Ei) undden Mindesthaltbarkeitsdaten 09.08.2018, 15.08.2018 und 20.08.2018(siehe Aufkleber auf der Verpackung) zurück. Im Rahmen vonEigenuntersuchungen wurde Salmonella Enteritidis nachgewiesen.Salmonellen können Auslöser von schweren Magen-/Darmerkrankungen(Salmonellose) sein. Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos solltenKunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produktnicht verzehren.Das betroffene Produkt "Bio-Eier [Gr. M, L, XL], 10er Packung" desLegebetriebs "Farm Bio-Eierhof Papenburg GbR" mit der Printnummer0-DE-0359721 (siehe Aufdruck auf dem Ei) und denMindesthaltbarkeitsdaten 09.08.2018, 15.08.2018 und 20.08.2018 (sieheAufkleber auf der Verpackung) wurde bei Lidl Deutschland in denBundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalzverkauft. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes hat LidlDeutschland sofort reagiert und das betroffene Produkt aus demVerkauf genommen. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialenzurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlicherstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das in den BundesländernHessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verkaufte Produkt"Bio-Eier [Gr. M, L, XL], 10er Packung" des Legebetriebs "FarmBio-Eierhof Papenburg GbR" mit der Printnummer 0-DE-0359721 (sieheAufdruck auf dem Ei) und den Mindesthaltbarkeitsdaten 09.08.2018,15.08.2018 und 20.08.2018 (siehe Aufkleber auf der Verpackung)betroffen. Andere bei Lidl Deutschland verkaufte Eier sind von demRückruf nicht betroffen.Die Eifrisch-Vermarktung GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei allenBetroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell