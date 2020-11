Eifelschau.de wird mit neuen Angeboten zur Digital Plattform für die gesamte Region / NEU Digitalmesse und Stellenmarkt

Daun/Weiler (ots) - Jetzt "Durchstarten" trotz Krise mit aktuellen Stellenangeboten auf eifelschau.de sowie mit einem Stand auf der digitalen Messe. Eifelschau.de überzeugt durch einzigartige Themenmischung, aktuelle Nachrichten und Service-Informationen aus der gesamten Eifel-Region. Von Aachen im Norden über Trier im Süden, im Westen bis zur Grenze nach Luxemburg/Belgien und im Osten entlang des Mosel- und Rheintals bei Koblenz. Eine Region - Zwei Bundesländer - Ein Portal. Mit Leidenschaft für die Eifel.Online Werbung für den Mittelstand. Erfolgreich im Internet werben.Gleich zu Startbeginn erfolgte die Bekanntgabe der strategischen Kooperation zwischen eifelschau.de und der Eifel-Zeitung, die den Anspruch sichert, nicht nur den Kunden bzw. Leseranforderungen nachzukommen, sondern auch die Umsetzung innovativer Publikationsstrategien bietet.Seit vielen Jahren überzeugt EIFELZEITUNG.de die Nutzer und Werbepartner mit journalistischer Qualität, erfolgreichen Services und maßgeschneiderten Vermarktungsangeboten.EIFELSCHAU.de transportiert aktuelles aus der regionalen Wirtschaft, zu innovativen Projekten, beispielhaften Initiativen sowie aktuellen News aus der gesamten Eifel Region von NRW, Rheinland-Pfalz und Ostbelgien. Das entgegengebrachte Vertrauen betrachten beide Plattformen als Verpflichtung, ihre Leistungen kontinuierlich weiter auf- und auszubauen.Der Werbekombi EIFELSCHAU.de und EIFELZEITUNG.de ist eine der meistgenutzten Plattformen in der Region, wenn es um Ihre Online-Werbung geht. Das Online-Angebot EIFELSCHAU.de bietet u.a. Wirtschaftsnachrichten aus den drei Kammerbezirken: Aachen - Koblenz - Trier.Das Online-Angebot EIFELZEITUG.de bietet aktuelle News aus der Eifel-MoselRegion, den Bereichen Wirtschaft, Politik, Tourismus, Kulinarisches, Auto, Sport, Motorsport, Veranstaltungen / Termine, Bauen/Wohnen, Lifestyle und vieles mehr.Pressekontakt:ME Ventures & Consulting UG ( haftungsbeschränkt )In den Weiden 956729 WeilerTelefon: 02656 / 9529630E-Mail: hello@eifelschau.deOriginal-Content von: ME Ventures & Consulting UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuell