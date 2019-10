Eifelhoehen-Klinik: Das sieht interessant aus!

An der Börse Frankfurt notiert die Aktie Eifelhoehen-Klinik am 30.10.2019, 02:15 Uhr, mit dem Kurs von 3.57 EUR. Die Aktie der Eifelhoehen-Klinik wird dem Segment "Gesundheitseinrichtungen" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Eifelhoehen-Klinik einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Eifelhoehen-Klinik jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Eifelhoehen-Klinik schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 8,87 % und somit 6,34 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,54 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Eifelhoehen-Klinik in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Eifelhoehen-Klinik haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Eifelhoehen-Klinik bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Eifelhoehen-Klinik damit 65,61 Prozent unter dem Durchschnitt (53,81 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 10,02 Prozent. Eifelhoehen-Klinik liegt aktuell 21,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".