Berlin (ots) - Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hateine neue wissenschaftliche Empfehlung zu "Ovarialkarzinom durchAsbest" veröffentlicht. Damit liegen für ein weiteres Krankheitsbildausreichende wissenschaftliche Erkenntnisse vor, um dieseErkrankungen künftig "wie eine Berufskrankheit" (§ 9 Abs. 2 SGB VII)anzuerkennen. Darauf weisen Berufsgenossenschaften und Unfallkassenhin.Es handelt sich bei dem Krankheitsbild um ein durch Asbestfasernverursachtes Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs). Ebenso wie fürLungen-und Kehlkopfkrebs durch Asbest gelten auch für das jetzt neuhinzugekommene Ovarialkarzinom folgende Bedingungen für eine möglicheAnerkennung als Berufskrankheit:- Das Ovarialkarzinom muss in Verbindung mit einer Asbestose(Asbeststauberkrankung der Lunge) auftretenoder:- Es muss in Verbindung mit einer durch Asbeststaub verursachtenErkrankung der Pleura auftretenoder:- Die Betroffenen müssen eine Asbestfaserstaub-Dosis amArbeitsplatz von mindestens 25 Faserjahren nachweisen können.In internationalen wissenschaftlichen Studien wurde eineentsprechende Exposition mit Asbeststaub zum Beispiel beiArbeiterinnen in der Textilindustrie (Fertigung von Schutzkleidung)nachgewiesen.Hintergrund BerufskrankheitenAls Berufskrankheiten kommen nur Erkrankungen in Frage, die nachden Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch besondereEinwirkungen verursacht sind, denen bestimmte Personengruppen durchihre Arbeit in erheblich höherem Maß als die übrige Bevölkerungausgesetzt sind. Welche Erkrankungen in dieBerufskrankheiten-Verordnung, speziell in die Berufskrankheitenliste,aufgenommen werden, entscheidet die Bundesregierung mit Zustimmungdes Bundesrats. Die Liste umfasst derzeit 77 Positionen.Die Bundesregierung wird dabei vom ÄrztlichenSachverständigenbeirat "Berufskrankheiten" beim Bundesministerium fürArbeit und Soziales beraten. Dieser empfiehlt aufgrund seinerwissenschaftlichen Einschätzung die Aufnahme neuer Erkrankungen indie Liste. Aufgrund dieser Empfehlungen können entsprechendeErkrankungen "wie eine Berufskrankheit" (§ 9 Abs. 2 SGB VII)anerkannt werden, auch wenn sie noch nicht in die Liste aufgenommenworden sind.Texte der Empfehlungen unter: http://ots.de/I5gQVP