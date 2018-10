Eierstockkrebs-Früherkennung: Gängige Untersuchungen haben keinen nachgewiesenen Nutzen

Berlin (ots) - Laut IGeL-Report 2018 war die zweithäufigste undbei den Frauen am meisten angebotene individuelle Gesundheitsleistungder Ultraschall der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung. Eierstockkrebsgehört aber zu den Krebserkrankungen bei Frauen, die eher seltenervorkommt. Was viele nicht wissen: Im Moment ist für dieseUntersuchung im Rahmen der Eierstockkrebs-Früherkennung kein Nutzenbelegt, vielmehr können daraus sogar Schäden resultieren. DieStiftung Gesundheitswissen klärt vor diesem Hintergrund zu den Vor-und Nachteilen der gängigen Früherkennungsmaßnahmen vonEierstockkrebs auf. Außerdem informiert sie in ihrer neuenGesundheitsinformation über Ursachen, Symptome und Verlauf vonEierstockkrebs, da mehr Wissen im Falle einer Erkrankung zu einerschnelleren Diagnose beitragen kann.3,2% der jährlichen Neuerkrankungen an Krebs bei Frauen gehen aufEierstockkrebs zurück. Verglichen mit anderen Krebsarten ist dieswenig. Der Anteil von Brustkrebs beispielsweise an den weiblichenKrebsneuerkrankungen ist mit 30,5% pro Jahr fast 10-mal höher, so dieZahlen der aktuellsten Datenbankabfrage des Zentrums fürKrebsregisterdaten (ZfKD) in Deutschland aus dem Jahr 2014. Dennochversterben vergleichsweise viele Frauen an Eierstockkrebs. Dennhäufig wird die Erkrankung erst spät erkannt. So starben 2014 trotzder viel höheren Erkrankungsrate nur etwa 3-mal mehr Frauen mitBrustkrebs (17.670) als mit Eierstockkrebs (5.354)."Die Tatsache, dass Eierstockkrebs verglichen mit anderenKrebserkrankungen zwar selten vorkommt, aber dennoch viele Frauendaran versterben, führt unweigerlich zu einer gewissenVerunsicherung. Umso wichtiger ist es, über die Grenzen derangebotenen Früherkennungsmaßnahmen offen zu sprechen und mehr überHintergründe und Symptome der Krankheit aufzuklären", sagt Dr. RalfSuhr, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gesundheitswissen.Im Überblick - Was bietet die Gesundheitsinformation"Eierstockkrebs-Früherkennung"?- Erklärfilme:- Wie funktionieren die Eierstöcke?- Wie funktioniert Ultraschall?- Hintergründe:- Ursachen und Risikofaktoren für die Entstehung vonEierstockkrebs- Symptome und Verlauf sowie Diagnose und Behandlung- Neuerkrankungen und Sterberaten- Eierstockkrebs-Früherkennung und Auswertungen der aktuellenStudienlage:- Welche Früherkennungs-Untersuchungen gibt es und wiefunktionieren sie? (Hinweis: gilt für Frauen ohne genetischesRisiko für Eierstockkrebs)- Nutzen und Schaden der Eierstockkrebs-Früherkennung mitUltraschall und der TastuntersuchungAufklärung: Welche Sicherheit bietenFrüherkennungs-Untersuchungen?In ihrer neuen Gesundheitsinformation wertet die Stiftung daherdie derzeit verfügbaren, aktuellen Studiendaten zu Vor- undNachteilen gängiger Früherkennungs-Untersuchungen aus. Das Fazit: Esgibt derzeit keinen Hinweis für einen Nutzen der angebotenenUntersuchungen, insbesondere von Ultraschall zur Früherkennung vonEierstockkrebs. Bislang konnte auch nicht nachgewiesen werden, dassdurch eine jährliche Teilnahme an einer Ultraschall-Untersuchung Todedurch Eierstockkrebs verhindert werden können. Im Gegenteil: Durchunnötige Operationen kann sogar Schaden entstehen.Was sagen die Studiendaten?Wissenschaftlich stichhaltige Studiendaten zum Nutzen der Tast-und der Ultraschalluntersuchung lagen für Frauen zwischen 55 und 74Jahren vor. Die Tastuntersuchung mit zwei Händen ist diesen Datenzufolge nicht zur Früherkennung von Eierstockkrebs geeignet. Alleinmit dieser Methode ließen sich Veränderungen der Eierstöcke nichtfrüh erkennen. Ultraschall-Untersuchungen können demnach zwarHinweise auf Eierstockkrebs erbringen. Trotzdem zeigte sich keinNutzen dieser Untersuchung: Frauen, die die Untersuchung in Anspruchnahmen, starben auch nicht seltener an Eierstockkrebs als Frauen, diesich keinem Ultraschall-Screening unterzogen. Wie die Auswertungweiter zeigte, kann es durch Ultraschall-Untersuchungen vielmehr auchzu falsch positiven Befunden kommen. Dadurch werden unnötigeOperationen durchgeführt und gesunde Eierstöcke entnommen. Dies kannmit Komplikationen und Nebenwirkungen verbunden sein.Eierstockkrebs verläuft anfangs oft symptomlosVerschiedene Beschwerden, wie etwa Magen- und Darmprobleme, z.B.Blähungen oder Völlegefühl, eine Zunahme des Bauchumfangs, Schmerzenoder Druckgefühl im Becken oder Bauch und eine zunehmend häufigeBlasenentleerung können auf Eierstockkrebs hindeuten. Das Problem:Diese Beschwerden sind unspezifisch. Das heißt, sie können auchandere Ursachen haben oder bei anderen Erkrankungen auftreten.Deshalb werden sie oftmals nicht mit Eierstockkrebs in Verbindunggebracht. Eine aktuelle Studie der World Ovarian Cancer Coalitionzeigt, dass Patientinnen vor ihrer Erkrankung wenig überEierstockkrebs und die damit verbundenen Symptome wussten. Somitlagen zwischen dem Auftreten der Symptome und der Diagnose oftgrößere Zeiträume. Hinzu kommt, dass Eierstockkrebs häufig unbemerktwächst, da er sich in der Bauchhöhle ungehindert ausbreiten kann.Daher informiert das Gesundheitsportal der Stiftung Gesundheitswissenauch zu Symptomen sowie möglichen Risikofaktoren für die Entstehungvon Eierstockkrebs.Welche Früherkennungs-Untersuchungen gibt es bei Eierstockkrebs?Zur Früherkennung von Eierstockkrebs und weiterer gynäkologischerKrebserkrankungen können Frauen ab 20 Jahren eine jährlicheUntersuchung durch den Frauenarzt oder die Frauenärztin wahrnehmen.Diese umfasst ein Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin, eineBeurteilung der Scheide und des Gebärmutterhalses, einen Abstrich zurGebärmutterhalskrebs-Früherkennung sowie eine Tastuntersuchung. AufWunsch der Frau kann zusätzlich eine Ultraschall-Untersuchung derEierstöcke erfolgen. Gespräch und Tastuntersuchung werden als Teilder allgemeinen gynäkologischen Krebsfrüherkennung von denKrankenkassen übernommen. 