Eierproduktion im Kreis Recklinghausen: Landwirt lässt zahlreiche tote Tiere im Stall verwesen - Tierrechtsverein deckt Missstände auf (FOTO)

Münster (ots) -Etwa zwanzig stark verweste und teils mumifizierte Körper vonLegehennen lagen in dem Stall verteilt. In einer Bodenhaltung zurEierproduktion bei Haltern am See hat ein Landwirt offenbar seitWochen die verstorbenen Tiere nicht aus dem Stall geräumt. DemTierrechtsverein tierretter.de wurden Aufnahmen aus diesem Betriebzugespielt, der Verein hat den Betreiber des Stalls bei denVeterinärbehörden angezeigt.Es sind zwei unscheinbare Hallen ohne Fenster am Ortsrand eineskleinen Dorfes in Nordrhein-Westfalen, 4500 Legehennen werden hiergehalten. Aktive, die sich für Tiere einsetzen, haben die Zustände indem Betrieb im März dokumentiert. Die Filmaufnahmen zeigen fastnackte Hühner, die teilweise kaum noch Federn haben. Seit dem Endeder klassischen 'Legebatterie' und Tierwohl-Versprechen der Industrieglauben viele Menschen, dass solche Zustände der Vergangenheitangehören. "Zu solchen Bildern kann es in jedem Eier-Betrieb kommen.Egal ob Boden-, Freiland- oder Biohaltung. Wenn viele Hühner aufengem Raum gehalten werden, bepicken sich die Tiere", erklärtChristian Adam vom Tierrechtsverein tierretter.de, dem diese Bilderzugespielt wurden. "Es ist schrecklich, aber Standard. Die Betreiberselber zeigen natürlich nur Bilder von frisch eingestallten Hennen invollem Federkleid. Diese Bilder zeigen jedoch, wie Tiere aussehen,nachdem sie 13 Monate lang in kargen Hallen und zu tausendeneingesperrt jedes Jahr hunderte Eier legen müssen."In dem Stall im Kreis Recklinghausen finden sich zudem zahlreicheKadaver von toten Legehennen. Manche sind bereits schwarz vorVerwesung, andere sind nur noch Gerippe. Landwirte sind seitens desGesetzes verpflichtet jeden Tag in den Stall zu gehen um alle Tierein Augenschein zu nehmen und tote Tiere zu entfernen. Normalerweisewerden diese in 'Kadavertonnen', also Mülleimern für tote Tiere,entsorgt. In diesem Stall ist das seit Wochen nicht passiert. Etwazwanzig Tote liegen in dem Stallbereich verteilt, zu dem die AktivenZutritt hatten. Dieser Bereich macht etwa ein Viertel desGesamtstalls aus. Der Verein tierretter.de hat den Betrieb umgehenddem Veterinäramt vom Kreis Recklinghausen gemeldet - zudem wird derVerein bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige einreichen."Diese Bilder zeigen zu welchen Zuständen es kommen kann, wennTiere als reine Produktionseinheiten gesehen werden. Tiere sind aberLebewesen, die genauso fühlen wie wir. Es gibt längst keine valideBegründung mehr, Tiere weiterhin auszubeuten. Jeder Mensch kann sichrein pflanzlich ernähren - dann kommt es auch nicht mehr zu solchenBildern.", beurteilt Christian Adam die Aufnahmen abschließend.Das Vorgehen der Aktiven, die heimlich in Ställen dokumentieren,steht bei Landwirten und Lobbyvertretern stark in der Kritik. "Esgibt Fälle wie diesen, die eigentlich nur durch eine unangekündigteRecherche ans Licht kommen können", beurteilt Christian Adam dieSituation. "Oft werden Veterinäramtskontrollen lange angekündigt,mindestens aber ein paar Stunden davor, damit der Landwirt auchanwesend ist, wenn die Behörde kommt. In einer halben Stunde hätteder Landwirt in diesem Fall die groben Missstände aber bereitsbeseitigen können. Niemand hätte je etwas davon mitbekommen. DieÄmter sind oft unterbesetzt und können nur einen Bruchteil der Ställekontrollieren."Selbst die Politik hat sich dem Thema mittlerweile angenommen. Indem Koalitionsvertrag von CDU und SPD steht "Wir wollen Einbrüche inTierställe als Straftatbestand effektiv ahnden." Christian Adamkritisiert: "Dieser Satz im Koalitionsvertrag ist ein Kniefall vorder Agrarindustrie, die verhindern will, dass sich die Menschenkritisch mit den Zuständen in den Tierställen auseinandersetzen. Dabereits Bilder aus den Ställen von Johannes Röring, der für die CDUim Bundestag sitzt, oder der Landwirtschaftsministerin von NRWChristina Schulze Föcking (CDU) veröffentlicht wurden, bekommt dasganze einen besonders bitteren Beigeschmack. Die neue Regierungmöchte Bauern besser schützen als die Tiere, die von ihnen gehaltenwerden - und das obwohl Tierschutz seit 2002 als Staatsziel imGrundgesetz verankert ist."FOTOS: http://ots.de/mArJDMVIDEOMATERIAL: http://ots.de/syBhQKGESAMMELTE BILDER DER TOTEN: http://ots.de/ujc5TxBEISPIELHAFTES BILDMATERIAL AUS ANDEREN HÜHNERHALTUNGEN:http://ots.de/ijfpX4(Bei Verwendung von Bildmaterial bitte "tierretter.de" als Quelleangeben, genaue Informationen zu dem Betrieb werden auf Anfrageübermittelt.)tierretter.de e.V. setzt sich gegen Tierquälerei und für ein Endeder Tierausbeutung ein. Der Schwerpunkt liegt dabei in derDokumentation und Veröffentlichung von Bildern aus derNutztierhaltung.Mehr erfahren Sie auf www.tierretter.dePressekontakt:Ansprechpartner:Christian Adam / christian@tierretter.de / 0251-59083284Anschrift:tierretter.de e.V.Zumsandestr. 1548145 MünsterOriginal-Content von: tierretter.de e.V., übermittelt durch news aktuell