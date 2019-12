Eierlikör für Bello? Tipps für Tiere an Silvester

Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Für uns Menschen ist Silvester einegroße Party. Vielen Tieren macht das Feuerwerk aber Angst. Wie wir trotzdemgemeinsam mit unseren vierbeinigen Lieblingen gut ins neue Jahr rutschen verrätIhnen Petra Terdenge:Sprecherin: Wenn draußen Böller knallen und Raketen jaulen, herrscht für TiereAusnahmezustand. Auch für ihre Besitzer ist das dann schwer zu ertragen. Mit demrichtigen Verhalten können wir die Situation beruhigen, sagt Ute Essig von derApotheken Umschau:O-Ton Ute Essig 22 sec."Wenn der Hund oder die Katze Anzeichen von Angst oder Stress zeigen, dannsollte man den Vierbeiner am besten nicht trösten. Das verstärkt nämlich seinVerhalten unter Umständen noch. Instinktiv verkriechen sich die Tiere oft inSchränke oder unter Betten, das sollte man sie auch ruhig tun lassen und sie danicht stören."Sprecherin: Wenn das Tier unsere Nähe sucht, können wir es aber getroststreicheln. Auch leise Hintergrundgeräusche aus Fernseher oder Radio könnenberuhigend wirken. Einige Tierhalter schwören auf einen Löffel Eierlikör - dochAlkohol sollte besser nicht als Beruhigungsmittel eingesetzt werden:O-Ton Ute Essig 19 sec."Deshalb empfehlen wir: Wer seinen Tieren etwas geben möchte zur Beruhigung, dersollte sich am besten beim Tierarzt beraten lassen. Es gibt pflanzlicheHeilmittel, zum Beispiel mit Baldrian, die beruhigend wirken. In schwererenFällen kann der Tierarzt auch Medikamente mit angstlösenden Substanzenverschreiben."Sprecherin: Wer in einer Stadt wohnt, sollte versuchen, dem Trubel zumJahreswechsel zu entkommen:O-Ton Ute Essig 17 sec."Sie können natürlich mit dem Tier über Silvester an einen ruhigeren Ort fahren,zum Beispiel auf eine Insel an den deutschen Küsten oder auch in die Berge. Ambesten man informiert sich vorab wie vor Ort die Silvestermodalitäten sind."Wer sein Tier langfristig gegen die Silvester-Angst unterstützen möchte, kann esmit speziellen Geräusch-CDs Schritt für Schritt an den Feuerwerks-Lärm gewöhnen,schreibt die Apotheken Umschau. Manche Hundeschulen oder Tierärzte helfen dabei.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4469680OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell