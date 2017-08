Eier-Skandal: Zwei Manager von Reinigungsfirma festgenommen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Zwei Manager des niederländischen Unternehmens, das verbotenerweise das Insektizid Fipronil zum Reinigen von Hühnerställen benutzt haben soll, sind am Donnerstag festgenommen worden.



Nach Angaben der niederländischen Staatsanwaltschaft wurden die beiden Führungskräfte der Firma, die im Zentrum des Eier-Skandals steht, nach einer Durchsuchung ihrer Wohnungen in der Nähe von Utrecht festgenommen. Ihnen wird eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch den Einsatz von Fipronil in Ställen von Legehennen vorgeworfen, außerdem der Besitz verbotener Substanzen. Die Strafverfolger durchsuchten den Angaben zufolge insgesamt acht Wohnungen oder Büros. Durchsuchungen gab es auch in Belgien./eb/DP/tos