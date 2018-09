Berlin (ots) - Zur Berichterstattung in der ARD-Sendung plusminusüber die Situation des Arbeitsschutzes in Deutschland erklärt derstv. Hauptgeschäftsführer der Deutschen GesetzlichenUnfallversicherung (DGUV), Dr. Walter Eichendorf:"Jeder Mensch, der sein Leben aufgrund eines Arbeitsunfallsverliert, ist einer zu viel. Das muss gerade vor dem Hintergrundgesagt werden, dass es in der ersten Jahreshälfte 2018 206 tödlicheArbeitsunfälle gegeben hat. Daraus abzuleiten, Deutschland sei dasSchlusslicht in Sachen Arbeitsschutz, ist jedoch unseriös. Laut einerweltweiten Recherche des Arbeitsministeriums von Singapur istDeutschland nur eines von vier Ländern auf der Welt, die nachhaltigüber mehrere Jahre weniger als einen tödlichen Arbeitsunfall pro100.000 Beschäftigte erreicht haben. Wir alle zusammen sollten unsdennoch nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Deshalb arbeitenstaatliche Aufsicht und gesetzliche Unfallversicherung auch Hand inHand dafür, dass die Zahl der schweren und tödlichen Arbeitsunfälleweiter sinkt. Für dieses Ziel, die Vision Zero, gehen allein aufSeiten der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen jeden Tag über2.500 Präventionsfachleute in die Betriebe. Die gesetzlicheUnfallversicherung schult jedes Jahr fast 400.000 Menschen in Fragender Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und weitere 2 Millionenin Fragen der Ersten Hilfe am Arbeitsplatz. Mit der Kampagne'kommmitmensch' unterstützt sie derzeit die Betriebe bei derFörderung der Kultur der Prävention.Es stimmt, dass es noch Betriebe gibt, in denen in SachenSicherheit einiges im Argen liegt, was immer wieder auch zu schwerenUnfällen führt. Überwachung ist in diesen Fällen das richtige Mittel.Klar ist aber auch: Kontrolle kann nicht alles sein. WeitereFortschritte bedürfen nicht nur ausreichender Ressourcen für dieÜberwachung und Beratung - zwei Seiten derselben Medaille -, sondernauch des politischen und gesellschaftlichen Willens, Sicherheit undGesundheit bei der Arbeit Vorrang einzuräumen."Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e.V.PressestelleStefan BoltzTel.: 030-130011414E-Mail: presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell