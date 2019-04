Ei: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Ei, ein Unternehmen aus dem Markt "Restaurants", notiert aktuell (Stand 13:07 Uhr) mit 218,87 GBP im Plus (+0.86 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Wie Ei derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,52 und liegt mit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 55,37. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Ei auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Ei lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Ei in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Ei als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 215 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -0,92 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 217 GBP beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".