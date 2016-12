Ei, du Fröhliche! Über sieben Stunden #ranNFL live an Heiligabend auf ProSieben MAXX (FOTO)

Unterföhring (ots) -Eine schöne Bescherung für #ranNFLsüchtige: So viel Live-Sport gabes an Heiligabend wohl noch nie im deutschen FreeTV! Ausnahmsweisenicht #jedenverdammtenSonntag, sondern an diesem heiligen Samstagpräsentieren ProSieben MAXX und ran.de zwei Spiele der NFL live. Losgeht die Bescherung am 24. Dezember 2016 um 18:30 Uhr mit dem Magazin#ranNFLsüchtig, ab 19:00 kommentieren Florian Schmidt-Sommerfeld("Schmiso") und Experte Volker Schenk am vorletzten Spieltag derRegular Season die Partie zwischen den Minnesota Vikings und denGreen Bay Packers."ran"-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld zu seinemaußergewöhnlichen Einsatz: "Ich freu mich drauf! Weihnachten feiertman doch am besten mit der Familie: Heiligabend mit der#ranNFL-Familie und am ersten und zweiten Weihnachtstag mit Elternund Geschwistern. Das Spiel ist sowieso ein Grund zum Feiern: Vikingsgegen Packers - alte Rivalen aus dem Norden im Duell um einenmöglichen Playoff-Platz. Wer verliert, ist endgültig raus!"Direkt im Anschluss ab 22:00 Uhr gibt es doppeltesFootball-Vergnügen: Aufgrund der sehr engen Tabellenkonstellation undder spannenden Endphase im Kampf um die letzten Playoff-Plätze derNFL, berichten ProSieben MAXX und ran.de von zwei Partien live: DieTampa Bay Buccaneers müssen bei den New Orleans Saints ran, und dieIndianapolis Colts treffen auf die Oakland Raiders. Kommentiertwerden die Partien von Uwe Morawe, Jan Stecker und Jörg Opuchlik.Aktueller Tabellenstand und Playoff-Konstellation vor dem 16.Spieltag gibt es hier:http://www.ran.de/datenbank/us-sport/nfl/se20731/2016-2017/tabellehttp://www.ran.de/us-sport/nfl/bildergalerien/nfl-playoff-picture-nach-week-15Live auf ProSieben MAXX an Heiligabend im Überblick:18:30 Uhr #ranNFLsüchtig - Magazin19:00 Uhr Minnesota Vikings @ Green Bay PackersAb 22:00 Uhr Tampa Bay Buccaneers @ New Orleans Saints sowieIndianapolis Colts @ Oakland RaidersProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHChristiane MaskeKommunikation/PR Factual SportsTel. +49 [89] 9507-1163Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildreadaktionAlina JahrmarktTel. +49 [89] 9507-1191Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell