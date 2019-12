Ehrung für Gisela Friedrichsen: Die Gerichtsreporterin ist Journalistin des Jahres in der Kategorie Lebenswerk (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Weitere Ausgezeichnete in den Fachkategorien der JdJ2019 sind u.a. Annette Dittert, Jan Böhmermann, Georg Löwisch, Benjamin Best undJana Hensel.Die medium magazin-Jury der "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" (JdJ)zeichnet die langjährige Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen für ihrLebenswerk aus.In der Jury-Begründung für den Ehrenpreis als Journalistin des Jahres in derKategorie Lebenswerk heißt es: "Gisela Friedrichsen ist die Großmeisterin derGerichtsreportage, die sie seit Ende der 80er-Jahre nachhaltig geprägt hat. Diegebürtige Münchnerin (*1945) hat - nach Studium (Germanistik und Geschichte),Volontariat (Augsburger Allgemeine, 1972) und Redakteurstätigkeit für die FAZ -von 1989 bis 2016 für den Spiegel geschrieben, seither berichtet sie für dieWelt. Sie hat Maßstäbe gesetzt in dem Genre der Gerichtsberichterstattung: IhreGeschichten sind stets sorgfältig recherchiert, ihr Stil ist beispielgebend undohne Sensationshascherei. Ihr Blick auf die Protagonisten ist unbestechlich undvorurteilsfrei, ihr Fachwissen immens. Gisela Friedrichsen gelingt es exzellent,die Hintergründe von Prozessgeschehen verständlich zu machen - und Laien denhohen Wert des Rechts in einer freiheitlichen Demokratie zu verdeutlichen. Siehat sich damit um den Rechtsstaat verdient gemacht."Die rund 100 köpfige unabhängige Jury der Branchenzeitschrift wählt die"Journalistinnen und Journalisten des Jahres" in zehn Fachkategorien. Davonunabhängig wird ein Preis für eine besondere Jahresleistung an eine/nJournalist/in des Jahres vergeben: So wurde Juan Moreno zum "Journalist desJahres" 2019 gewählt (siehe Meldung vom 18.12.2019).An der Spitze der Top Ten in den Fachkategorien der JdJ 2019 stehen:1. Chefredaktionnational: Georg Löwisch, tazregional: Lorenz Maroldt (Tagesspiegel)/Anna Sauerbrey (Tagesspiegel/ CAUSA)2. Politik: Annette Dittert, ARD/NDR (Studio London)3. Wirtschaft: Horst von Buttlar, Capital4. Kultur: Jana Hensel, Freie Autorin (Zeit /Zeit Online)5. Unterhaltung: Jan Böhmermann, ZDFneo6. Sport: Benjamin Best, freier Autor/ ARD7. Wissenschaft: Malte Kreutzfeldt, taz8. Reportage:national: Julian Feldmann, freier Autor / NDRregional: Katharina Iskandar, FAZ - Rhein-Main-Zeitung9. Team: "Hannibals Schattenarmee" (taz): Christina Schmidt, Sebastian Erb,Alexander Nabert, Daniel Schulz, Martin Kaul10. Lebenswerk: Gisela FriedrichsenDie Begründungen für die Top-Entscheidung sowie Infos zu Jury und Wahlverfahrensind auf www.mediummagazin.de dokumentiert.Die Liste mit allen "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" 2019 und denJury-Begründungen erscheint in "medium magazin" 6/2019 und ist ab sofort digitalunter mediummagazin.de verfügbar, gedruckt ab 3. Januar 2020.Der undotierte "medium magazin"-Preis "Journalistinnen und Journalisten desJahres" wird seit 2004 von der Branchenzeitschrift medium magazin verliehen. Dieunabhängige rund 100-köpfige Jury der "Journalisten des Jahres" 2019 besteht ausrenommierten Vertretern und Vertreterinnen der Medienbranche sowie aus denAusgezeichneten des Vorjahres und Nachwuchs-Talenten der "Top 30 bis 30" desJahres 2019. Bei der Wahl des "Wirtschaftsjournalist des Jahres" kooperiert"medium magazin" mit der Fachzeitschrift "Wirtschaftsjournalist" (ebenfallsMedienfachverlag Oberauer).Die Preisverleihung an die "Journalisten und Journalistinnen des Jahres 2019"findet am 17. Februar 2020 im "Hotel & Stadtbad Oderberger" in Berlin statt, mitfreundlicher Unterstützung der Daimler AG, Otto Group, Total sowie Katjes unddem VDP. Verband der Prädikatsweingüter.Pressekontakt:Kontakt: Annette Milz, Chefredakteurin "medium magazin fürJournalisten" , Tel: Mobil 0151 - 23 44 79 14,annette.milz@mediummagazin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66148/4473391OTS: Medienfachverlag Oberauer GmbHOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell