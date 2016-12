Frankfurt am Main (ots) - Die "medium magazin"- Jury der"Journalisten des Jahres" zeichnet den Autor, Filmemacher undRegisseur Alexander Kluge für sein Lebenswerk aus. In der Begründungder Jury für den Ehrenpreis heißt es:"Alexander Kluge, geboren am 14. Februar 1932 in Halberstadt, hatdie deutsche Film- und Fernsehentwicklung seit gut 50 Jahrenmaßgeblich mitgestaltet - als einer der klügsten undintellektuellsten Köpfe des Journalismus. Er machte mit seiner Firmadctp, gegründet 1987, das Privatfernsehen klug. Wie wenig er sichstets mit Erreichtem zufriedengibt, zeigt sich an der unaufhörlichenWeiterentwicklung seiner Formate: So agiert seineProduktionsgesellschaft dctp heute auch erfolgreich im Internet.Seine Aktivitäten als Medienschaffender sind von seltener Vielfalt -als lehrender und gestaltender Filmemacher, als Unternehmer, alsInterviewer und Autor. Alexander Kluge ist ein ewig Rastloser auf derSuche nach weiterführenden Antworten auf die drängenden Fragen derZeit. Das zeichnet einen Journalisten im besten Sinne aus."Der undotierte Preis "Journalist des Jahres" wird seit 2004 vonder Zeitschrift "medium magazin" in zehn Fachkategorien verliehen.Die rund 80-köpfige Jury der "Journalisten des Jahres 2016" bestehtaus renommierten Journalisten und Medienexperten, ehemaligen"Journalisten des Jahres" wie Holger Stark (Spiegel), Timm Klotzek,Michael Ebert (SZ Magazin), Nikolaus Brender (ZDF) und Golineh Atai(WDR) sowie den Preisträgern 2015 - darunter Klaus Brinkbäumer("Spiegel"), Bernd Ulrich (Die Zeit), Stephan Lamby (ECO Media) undHajo Seppelt (ARD). Ebenfalls stimmberechtigt waren die Sieger des"medium magazin" - Nachwuchspreises "Top 30 bis 30" 2016.In der Kategorie Lebenswerk der "Journalisten des Jahres" wurdenin den Vorjahren u.a. Jürgen Leinemann, Gerd Ruge, Georg StefanTroller, Wolf Schneider, Joachim Kaiser, Frank Schirrmacher (posthum)und Hans Leyendecker ausgezeichnet.Die Liste mit allen "Journalisten des Jahres" des Jahres 2016(jeweils die Top Ten in den Fachkategorien) erscheint in "mediummagazin" 1/2017 als ePaper am 23.12. im iKiosk verfügbar, gedruckt am29. Dezember 2016.Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin "medium magazin für Journalisten"Mobil 0151 - 23 44 79 14, annette.milz@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell