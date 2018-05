Ehrlichkeit, Respekt und Verlässlichkeit sind die Top Erziehungsziele heute - Ergebnisse aus einer Studie mit Zukunftsforscher Opaschowski (FOTO)

Hamburg (ots) -Geht es um Werte und Erziehungsziele steht bei drei von vierDeutschen (74%) das moralische Prinzip "Ehrlichkeit" ganz oben.Respekt (62%), Verlässlichkeit (61%) und Hilfsbereitschaft (60%) sindebenfalls Werte, die den Bundesbürgern sehr wichtig sind. Dies gehtaus einer aktuellen Repräsentativumfrage des Ipsos Instituts inZusammenarbeit mit Zukunftsforscher Opaschowski hervor, in der 1.000Personen ab 14 Jahren befragt wurden.Traditionelle und innovative Werte verbinden sichDie Ergebnisse zeigen, dass nach Meinung der Deutschen bei derErziehung künftiger Generationen eher konservative Werte wie Respekt(62%), Anstand (58%), Disziplin (53%), Fleiß (52%) undPflichtbewusstsein (51%) eine ebenso wichtige Rolle spielen solltenwie die eher liberalen Werte eines sozialen Miteinanders Ehrlichkeit(74%), Freundlichkeit (59%), Toleranz (46%), Teamfähigkeit (45%) oderKontaktfähigkeit (44%). Für Zukunftsforscher Opaschowski deutet dieausgeglichene Balance von Neuem und Bewahrenswertem auf eineWertesynthese hin. "Das Werteverständnis der Deutschen steht fürWertschätzung und Werterhaltung und sorgt für eine neueNachhaltigkeit in der Werte- und Erziehungsdebatte. Es kann erhaltendund bewahrend, zögernd und zweifelnd, aber auch offen für Innovationund Wandel sein. Wertewandel ist schließlich ein Prozess, der nieabgeschlossen ist und für ständige Veränderungen in derWertehierarchie sorgt."Junge Generation legt mehr Wert auf Durchsetzungsvermögen undTeamfähigkeitWas die Elterngeneration in der Erziehung für "besonders wichtig"hält, stimmt nicht in allen Punkten mit den Vorstellungen der jungenGeneration überein. Die 14- bis 24-Jährigen würden, hätten Sie heuteein Kind zu erziehen, besonderen Wert auf Selbstständigkeit (64% -übrige Bevölkerung: 59%) legen. Auch Durchsetzungsvermögen (61% -übrige: 49%) und Teamfähigkeit (55% - übrige: 45%) spielen einedeutlich größere Rolle als Erziehungsziel bei den Teens und Twens.Opaschowski: "Die Jugendlichen haben nicht nur 'weiche'Erziehungsziele im Blick. Zwei von fünf Jugendlichen (42%) haltenKritikfähigkeit für besonders wichtig und jeder zweite Jugendliche(51%) legt Wert auf Disziplin. Ich und Wir sollen im Gleichgewichtsein, bei dem sich die Förderung und Forderung von Selbst- undSozialkompetenzen die Waage halten. Wertorientiert und nicht wahllossollen Erziehungsziele umgesetzt werden."Werteexport: Von der Migration der Menschen zur Migration derWerteÜber die erhobenen Daten hinaus erwartet ZukunftsforscherOpaschowski in naher Zukunft einen Werteexport der Zuwanderer nachDeutschland: "Von der Migration der Menschen zur Migration der Werteist es nicht mehr weit. Nachbarschaftshilfe, familiärer Zusammenhalt,Respekt vor dem Alter und Verantwortung gegenüber der nachkommendenGeneration werden wichtiger. Materialistische und individualistischeWertorientierungen werden weniger im Zentrum des Lebens stehen.Konsumorientierte Anspruchshaltungen, das Streben nachSelbstverwirklichung sowie das Recht auf persönliches Glück werdenihre dominante Bedeutung im Leben verlieren. Selbstentfaltungswertemüssen sich wieder mehr im Wettstreit um Gemeinschaftswertebehaupten. Die Zukunft wird sicher keine idealistischeWir-Gesellschaft oder einheitliche Werte-Gemeinschaft sein. Dienächsten Jahre gehören eher einer Gesellschaft mit einer Vielzahlgemeinsamer Wertschätzungen und persönlicher Wertorientierungen. EinMinimalkonsens für den sozialen Zusammenhalt muss gefunden undüberzeugend vermittelt werden, um ein konfliktfreies und friedlichesZusammenleben in Zukunft zu ermöglichen.Studiensteckbrief:Methode: Ipsos CAPIBUS (Computer Assisted PersonalInterviewing), Persönliche Interviews im Haushaltdes BefragtenStichprobe: 1.000 Personen ab 14 JahrenGrundgesamtheit: Deutschsprechende Bevölkerung in PrivathaushaltenFeldzeit: 26.03. - 03.04.2018Über Ipsos:Ipsos ist ein unabhängiges und innovativesDienstleistungsunternehmen, das weltweit Services rund um die Markt-und Meinungsforschung anbietet. Um unseren Kunden bestmöglichenService zu bieten, haben wir uns in fünf Forschungsbereichenspezialisiert. So bestimmen unsere engagierten ForscherMarktpotenziale, zeigen Markttrends, testen Produkte, Werbung undDienstleistungen, erforschen die Wirkung von Medien und geben deröffentlichen Meinung eine Stimme. Und das in 89 Ländern, auf allenKontinenten. In Deutschland ist Ipsos das drittgrößteMarktforschungsinstitut. Wir beschäftigen in unserem "Home ofResearchers" über 600 Mitarbeiter in Hamburg, Mölln, München,Frankfurt und Berlin sowie weitere 3.000 freiberufliche Mitarbeiter.Pressekontakt:Ipsos GmbHGudrun Witt040 - 800964179gudrun.witt@ipsos.comOriginal-Content von: Ipsos GmbH, übermittelt durch news aktuell