Ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele der Horst Brandstätter Group bis 2027 / Playmobil und Lechuza in 5 Jahren klimaneutral / Bis 2030 möglichst geschlossener Materialkreislauf

Zirndorf (ots) -Die Horst Brandstätter Group hat sich nachhaltige, ehrgeizige Unternehmensziele gesetzt. Bereits bis zum Jahr 2027 soll die Unternehmensgruppe klimaneutral sein und Emissionen vermeiden. Schon jetzt engagiert sich das Unternehmen in Off Shore Parks und investiert in den kommenden Jahren rund 50 Millionen Euro in den Klimaschutz. Bis 2030 sollen die Geschäftsmodelle möglichst zirkulär sein, sprich Teil von geschlossenen Materialkreisläufen.Die Unternehmensgruppe mit den Marken Playmobil und Lechuza wird durch eine nachhaltige Ausrichtung die Umweltbilanz entlang der gesamten Wertschöpfungskette kontinuierlich verbessern. "Wir unterstützen mit vielfältigen Aktivitäten die Reduzierung der weltweiten Emissionen und damit auch die Ziele des Pariser Abkommens zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius", betont Steffen Höpfner, CEO der Horst Brandstätter Group.Wie weit die Business Unit Playmobil schon heute nachhaltig agiert, zeigt sich beim Blick auf die Produkt-Highlights des Jahres 2022. Zum Thema Discover the Planet kommt dieses Jahr eine umfangreiche, neu entwickelte Produktreihe auf den Markt, die im Schnitt aus über 80 Prozent nachhaltigen Materialien besteht. Dabei kommen Post-Consumer Recyclingmaterialien sowie biobasierte Kunststoffe zum Einsatz. Die Verpackungen und Bauanleitungen bestehen zu 100 Prozent aus recycelter Pappe bzw. Papier. Die ab Juli erscheinende, farbenfrohe Spielwelt steht für das Aufwachsen in einer Welt, in der Tiere und die Natur geschätzt und geschützt werden. Sie vermittelt Wissen mit Spaß und Lerneffekt und bietet eine detailreiche, exotische Tierwelt, die spielerisch zuhause entdeckt wird.PLAYMOBIL wird im Jahr 2022 viele neue Spielerlebnisse auf den Markt bringen. Dazu gehört beispielsweise die sympathische Welt von Duck on Call, eigens für Kinder von 3 - 5 Jahren neu entwickelt, die zu Rettungsabenteuern mit dem tierischen Helden Ducklas einlädt. Zum 40. Jahrestag der legendären Universal Studios-Serie Knight Rider bringt Playmobil das Kult-Fahrzeug K.I.T.T. auf den Markt. Mit Porsche 911, Mini Cooper oder dem Mercedes Benz Flügeltürer 300 SL erscheinen außerdem weitere klassische Automobil-Ikonen, die mit originalgetreuen Details Kinder wie Erwachsene begeistern.