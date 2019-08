Ehrensache-Preise 2019 vergeben / SWR zeichnet Preisträger*innen für ehrenamtliches Engagement aus (FOTO)

Bad Hönningen (ots) -Vor der beeindruckenden Kulisse des Rheins wurden dieEhrensache-Preise des Jahres 2019 verliehen: Beim LandesweitenEhrenamtstag am Sonntag, 25. August, zeichnete der SWR in derLive-Sendung "SWR Ehrensache 2019" dort ehrenamtlich engagierteRheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aus. Die Sendung warHöhepunkt der Veranstaltung und fand, übertragen vom SWR Fernsehen,ab 18:05 Uhr auf der Bühne auf dem Parkplatz am Anleger statt. AuchSWR4 war mit seiner "Kulturbühne am Ehrenamtstag" vor Ort.Die diesjährigen Preisträger der "Ehrensache"-Preise sind: -Angela Lönnecke und Fred Wrane aus Bad Hönningen. Sie erhielten denPublikumspreis der "Ehrensache" für ihr vielfältiges und langjährigesEngagement für die 1000-Jahr-Feier Bad Hönningens. DieZuschauer*innen der "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz" und dieHörer*innen von SWR4 hatten in einer Online-Entscheidung unter zehnKandidatinnen und Kandidaten abgestimmt - Günter Scheid und BirgitTheresa Koch vom KulturKino Kaimt aus Zell/Mosel. Der Verein hat inrein ehrenamtlicher Tätigkeit ein altes Schulhaus zu einem Treffpunktmit Kino umgebaut - entstanden ist eines der kleinsten Kinos inRheinland-Pfalz - Wilfried Kootz aus Bickendorf. Er engagiert sichseit seiner Jugend für die Gemeinde, in der Freiwilligen Feuerwehr,ist kommunalpolitisch aktiv und unterstützt die Special OlympicsRheinland-Pfalz als Gründer des "Inklusiven Medienteams" - DerHobby-Fußball-Verein "Ente Bagdad" aus Mainz: Seit 1973 lebt er Wertewie Toleranz, Respekt, Spaß und Engagement jenseits von Herkunft,Kultur, Hautfarbe, Alter, Religion und sexueller Orientierung.Besonders setzt sich der Verein auch für Integration ein. StephanSchirmer nahm den Preis entgegen - Helga Schreieck und Gaby Brodnyvon der Begegnungsstätte "Haus der Familie" in Bad Bergzabern, dieden "Sonderpreis der Ministerpräsidentin" aus den Händen von MaluDreyer persönlich erhielten.Über die "Ehrensache"-Preise entschied eine dreiköpfige Jury, derGabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Sänger Michael Schulteund Comedian Knacki Deuser angehörten. Martin Seidler moderierte dieSendung "SWR Ehrensache 2019". Michael Schulte trat auch alsmusikalischer Gast auf und Knacki Deuser gab eine Kostprobe seinerComedy.SWR4 Rheinland-Pfalz war mit der "Kulturbühne am Ehrenamtstag" aufdem Parkplatz an den Rheinwiesen vertreten, auf der ehrenamtlicheKulturgruppen aus dem ganzen Land auftraten. Durchsabwechslungsreiche Programm führte SWR4-Moderatorin Christiane Spohn.Am Montag, 26.8., gibt die Radiowelle einen kurzen Rückblick auf denEhrenamtstag.Fotos ab Montag auf ARD-foto.dePressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell