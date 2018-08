"Ehrensache"-Preis an Marvin Gaede aus Gutenacker / Mitarbeiter des Sport- und Verschönerungsvereins erhält Auszeichnung des Publikums in der Live-Sendung des SWR Fernsehens am 26.8.2018 aus Pirmasens (FOTO)

Pirmasens (ots) -Marvin Gaede aus Gutenacker hat den Publikumspreis der "SWREhrensache 2018" erhalten. Unter zehn Kandidatinnen und Kandidatenwählten die Zuschauer der "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz" und derRadiowelle SWR4 ihn in einem spannenden Online-Voting. Der Preiswurde während der Live-Sendung "SWR Ehrensache" am Sonntag, 26.August 2018, in Pirmasens überreicht.Marvin Gaede ist 25 und schon seit 10 Jahren im Ehrenamt: Erengagiert sich für den Sport- und den VerschönerungsvereinGutenacker. Seit er 16 ist, betreut er Kinder und Jugendliche aufFerienfreizeiten, ist im Vorstand aktiv. Den Kindern begegnet er aufAugenhöhe, ist ihnen ein guter Ansprechpartner, und das findennatürlich auch die Eltern gut. "Meine Eltern waren auch viel imEhrenamt tätig und das wurde scheinbar auch auf mich übertragen",sagt der junge Mann, der für seine freiwillige, unentgeltlicheTätigkeit seine gesamte Freizeit investiert. Auch er und seineFamilie bekamen schon viel Unterstützung, als sein Vaterpflegebedürftig wurde. Daher ist Marvin Gaede dankbar dafür, wiegroßartig der Zusammenhalt in der Gemeinde ist, die er seinerseitsauf vielfältige Weise unterstützt. Gerne hätte er noch weitereMitstreiterinnen und Mitstreiter.So wie Marvin Gaede engagieren sich rund 1,5 Millionen Menschen inRheinland-Pfalz. Sie trainieren Jugendsportgruppen, besuchen Menschenim Altenheim, halten das kulturelle Leben eines Ortes durch ihrenEinsatz aufrecht. Ohne ihre Arbeit wären viele Vereine,Organisationen und Privatpersonen schlicht überfordert. Dieehrenamtlichen Helfer finden ihre Erfüllung im Einsatz für andere -ein Beispiel, das Schule machen sollte.Drei weitere Preise für herausragendes ehrenamtliches Engagementwählte eine Jury aus, der Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn,Sängerin Stefanie Heinzmann und Comedian Chako Habekost angehörten.Die Preisträger sind: - Stephan Horch vom Clean River Projekt ausWinningen/Mosel. Die Gruppe sammelt beim Paddeln Plastikmüll,inszeniert und fotografiert ihn öffentlichkeitswirksam alsabschreckenden Hingucker, hält Vorträge und sensibilisiert so für dieReinhaltung von Gewässern. - David Maier von POP UP Worms, dem"Festival junge Kultur, neue Perspektiven und andere schöne Dinge".Seit 2015 belebt das Festival leerstehende Läden und Gebäude mitVeranstaltungen vorwiegend für Menschen zwischen 19 und 39. MitMusik, Stummfilm, Stadtführungen, Theater, Ausstellungen und vielemmehr will es das Bewusstsein für die Innenstadt stärken. - JanBehrensmeyer von Jugendzentrum "Am Zug" in Kirchberg/Hunsrück. Mitseinem Angebot von Spiel, Freizeit- und Kulturangebot und Beratungist der Treff täglich für rund 50 Jugendliche zwischen 14 und 18 da.In dem sie aufeinander aufpassen, lernen die jungen Menschen Hierlernen die jungen Menschen, aufeinander aufzupassen und vor allemVerantwortung.Der fünfte Preis, der "Sonderpreis der Ministerpräsidentin" gingin diesem Jahr an den Dorfladen Freckenfeld/Südpfalz. BürgermeisterinGerlinde Jetter-Wüst und Rainer Knittel nahmen ihn in Empfang. In demDorfladen vertreiben 168 Mitglieder eines Vereins - die meistenehrenamtlich - Produkte regionaler Herkunft; das angegliederte Caféist Treffpunkt für die Bevölkerung.Martin Seidler moderierte die Sendung "SWR Ehrensache 2018", inder Stefanie Heinzmann und Band als musikalische Gäste auftraten.Auch SWR4 war mit einer Bühne in der Höfelsgasse in Pirmasensvertreten, auf der Tanz- und Musikgruppen aus dem ganzen Landauftraten. Durchs abwechslungsreiche Programm führte SWR4-ModeratorinChristiane Spohn. SWR4 berichtete umfangreich vom Ehrenamtstag mitdem Fokus auf dem Gewinner des Publikumspreises 2018.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell