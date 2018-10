Ehrenkreuz in Gold mit rotem Rand für einen Lebensretter (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Randgold Resources":

Müllheim/Baden-Württemberg (ots) -Matthias Reitz, Major der Reserve der Deutsch-FranzösischenBrigade in Müllheim hat am 4. Mai auf der Autobahn einem Kind dasLeben gerettet. Es war seine dritte Lebensrettung in kurzer Zeit.Jetzt hat ihn der Chef des Stabes der Deutsch-Französischen Brigade,Oberstleutnant i.G. Ingo Korzetz, während eines feierlichen Appellsmit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold in besonderer Ausführungausgezeichnet.Für eine hervorragende Einzeltat soldatischer Pflichterfüllungunter Gefahr für Leib und Leben verlieh Oberstleutnant i.G. Korzetzdem Major der Reserve im Auftrag der Bundesministerin derVerteidigung das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold in besondererAusführung. Sie wurde im Jahr 2008 gestiftet. Major d.R. Reitz hatmit seiner Rettungsaktion eine solche Einzeltat vollbracht. WenigeTage danach sagte der 35-jährige Reserveoffizier: "Für mich ist esselbstverständlich zu helfen. Das würde ich immer machen, gar keineFrage."zum Beitrag:http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.oktober2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB5ED3H689DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell