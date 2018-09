Ehrengast der Frankfurter Buchmesse: Reisen durch Georgien liegen im Trend

München (ots) - Vom Badestrand am Schwarzen Meer in den GroßenKaukasus mit schneebedeckten Fünftausendern - und das innerhalbweniger Stunden. Auf dem Weg liegen orthodoxe Klöster, orientalischeBäder und Jugendstilbauten. Georgien könnte vielfältiger kaum seinund gewinnt deshalb als Reiseziel zunehmend an Beliebtheit. BeimStudienreise-Marktführer Studiosus liegen die Buchungen aktuelldeutlich zweistellig im Plus. Ein Trend, der sich verstärken dürfte,denn im Oktober ist das Land Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Vonder medialen Aufmerksamkeit könnte die Georgien-Nachfrageprofitieren.Architekturmix und GastfreundschaftDie Hauptstadt Tiflis ist auf jeder Georgienreise Pflicht. Hierstehen hölzerne Terrassenhäuschen neben Betonkästen aus derSowjetzeit. Von der gläsernen Friedensbrücke, die sich über den FlussMtkwari spannt, blicken Besucher auf Kirchen mit goldenen Dächern unddie Seilbahn zur Festung Narikala. Der Architekturmix ist das Produktvon Kriegen und Erdbeben - und des Einsatzes ihrer Bewohner, die ihreStadt immer wieder aufgebaut haben. Ausflug vor die Tore der Stadt:Fast surreal wirkt die Steppenlandschaft rund um das Kloster DavidGaredschi, die im Frühling in Rot- und Grüntönen leuchtet. Wer aufden Bergkamm darüber steigt, hat die beste Aussicht darauf und kannauch einen Blick ins Nachbarland Aserbaidschan werfen, das dahinterbeginnt.Die Gastfreundschaft der Georgier ist ebenfalls ein Grund für dieBeliebtheit als Reiseziel. Seit 6000 Jahren bauen sie Wein an, der inTonfässern unter der Erde reift. Dazu gibt's deftiges Essen wieChatschapuri. Die Teigschiffchen sind gefüllt mit Käse, Eiern,Knoblauch und Sauerrahm und so groß, dass man sie am besten teilt -mit Freunden oder Tischnachbarn. "Ich war schon in kleinenRestaurants essen und auf einmal sitzen da ein paar junge Männer amTisch und fangen vierstimmig an zu singen, ganz alte, traditionelleGesänge. Das macht natürlich einen besonderen Reiz aus", sagt UlrikeHund, die für Studiosus als Reiseleiterin in Georgien unterwegs ist.Anlässlich der Frankfurter Buchmesse spricht sie im Hörfunk über dasLand. Das vollständige Interview ist unterwww.presseportal.de/pm/40194/4071765 zu hören.Studiosus hat fünf Reisen nach Georgien im Programm, darunterklassische Studienreisen, WanderStudienreisen und Kombinationen mitden Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan. Internet:www.studiosus.com/georgienBildmaterialBildmaterial in druckfähiger Auflösung finden Sie unterwww.studiosus.com/presse/pressemitteilungen zum Download. Bei derredaktionellen Berichterstattung können Sie es gerne unter Angabe desFotocredits kostenfrei veröffentlichen.Über die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Diehohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständigeInnovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. NebenStudienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe Angeboteim Programm, wie beispielsweise smart & small (Reisen in kleinenGruppen) und me & more (Reisen für Singles). Im Jahr 2017 reisten103.379 Gäste in mehr als 100 Länder weltweit mit derUnternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im günstigerenRundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo gehört.Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues Rekordniveau von275.412.000 Euro. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe Studiosus über1.000 Routen im Programm. Am Firmensitz in München sind derzeit 335Mitarbeiter beschäftigt, davon 24 Auszubildende. Zudem arbeiten 570Reiseleiterinnen und Reiseleiter für Studiosus. Gegründet wurde dasFamilienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell