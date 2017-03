Ehrenamtliches Engagement von Ford-Mitarbeitern auch 2016 stark (FOTO)

Köln (ots) -Nach dem Rekordjahr 2015 hält das starke ehrenamtliche Engagementder Ford Beschäftigten auch im Jahr 2016 an. Insgesamt 154 Projektewurden von rund 1.000 Freiwilligen umgesetzt, 34 davon fanden alleineim September, dem von Ford weltweit ausgerufenen "Global CaringMonth" statt. Vor allem die Flüchtlingshilfe liegt Ford Beschäftigtenam Herzen: Mehr als 300 Freiwillige halfen in insgesamt 21 Projekten.Rund 2.500 Arbeitsstunden kamen dabei zusammen, viele engagiertensich zusätzlich in ihrer Freizeit.Jedoch auch in anderen Bereichen wurde die tatkräftigeUnterstützung kontinuierlich fortgesetzt. Zu den größten Projektenzählte 2016 wiederholt der Zoobesuch mit Senioren der Sozial BetriebeKöln. Immerhin 80 Beschäftigte ermöglichten älteren Menschen einenschönen Tag im Kölner Zoo. Für durchschlagenden Erfolg sorgteebenfalls der UNICEF-Grußkartenverkauf auf den KölnerWeihnachtsmärkten. Neben Mentoring-Projekten, Garten- oderhandwerklichen Arbeiten in Kindertagesstätten, Schulen oderTierheimen wurde zudem erstmalig auch die Leseförderung aktivunterstützt. 20 Ford Beschäftigte unterstützten den bundesweitenVorlesetag durch ihre Mithilfe beim Holweider Lesefest.Zahlreiche andere ehrenamtliche Projekte hingegen haben bereitseine lange Tradition, wie beispielsweise das ökologische Engagementim Freiluft-Klassenzimmer der Freiluga, das bereits seit 2010 zweiMal jährlich durchgeführt wird. Daneben sind zudem dieBlutspende-Aktionen zu nennen, die seit mindestens 1980 inZusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz bei Ford durchgeführtwerden. 2016 spendeten über 300 Beschäftigte Blut, seit Beginn derInitiative im-merhin allein in Köln 6.838 Freiwillige.Bereits seit Mai 2000 können sich Ford Beschäftigte bis zu zweiTage pro Jahr bezahlt von ihrer eigentlichen, beruflichen Tätigkeitfreistellen lassen, um sich gemeinnützigen Projekten zu widmen.Insgesamt nutzten dieses Angebot etwa 15.000 Freiwillige, um über1.850 Projekte umzusetzen. Somit stellte der Kölner Autobauerimmerhin rund 225.000 Arbeitsstunden seiner Beschäftigten in denDienst der Gemeinschaft. Zusätzlich überschritten dieFahrzeugeinsätze für gemeinnützige Projekte mit einer Zahl von 1.023erstmalig die Tausendermarke.Neben Zeit- und Mobilitätsspende kann sich das Ford Engagementauch finanziell sehen lassen. Der Ford Fund, die gemeinnützigeStiftung der Muttergesellschaft Ford Motor Company, unterstützte in2016 gemeinnützige Projekte mit insgesamt 206.635 US-Dollar (198.500Euro) in Deutschland. Rund ein Viertel davon war für die FordFlüchtlingshilfe reserviert, der Rest fokussierte auf diestrategischen Förderschwerpunkte von Bildung und Verkehrssicherheitmit verschiedenen Projekten. Ein herausragendes Projekt ist daskostenlose Fahrtraining "Vorfahrt für Deine Zukunft", das Ford jungenFahranfängern seit 2013 jährlich anbietet, um ihre Sicherheit imStraßenverkehr zu verbessern.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller mit Sitzin Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis insgesamt über 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 in Berlin hat Fordüber 40 Millionen Fahrzeuge in Deutschland und Belgien produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbHTel 0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell