Ehrenamtliches Engagement: car2go Mitarbeiter säubern die Ufer des Spandauer Sees (FOTO)

Stuttgart/Berlin (ots) -Kilometerlange Uferwege säumen den Spandauer See an der Havel.Eigentlich idyllisch, aber nicht immer sauber. Am 8. Juni 2018befreien knapp 300 car2go Mitarbeiter das Ufergelände von Müll undUnkraut. Das free-floating Carsharing-Unternehmen car2go ist bekanntfür sein nachhaltiges Konzept des Auto-Teilens ohne festeMietstationen. Nun engagieren sich die car2go Mitarbeiter auchaußerhalb ihrer Arbeit im Sinne der unternehmerischenGesellschaftsverantwortung. Aus allen 14 europäischen car2goStandorten kommen mehr als 270 Mitarbeiter zusammen und setzen ihreArbeitszeit für ein grüneres und sauberes Berlin ein. Müll sammeln,Unkraut jäten, Baumscheiben pflegen: Für seinen ersten VolunteeringDay hat sich car2go in Zusammenarbeit mit dem Verein wirBERLIN dasGebiet um den Spandauer See ausgesucht. Das Engagement ist Teil desachten BERLIN MACHEN - Aktionstags am 8. und 9. Juni 2018."Seit acht Jahren engagieren sich viele Berlinerinnen und Berlineran den Aktionstagen BERLIN MACHEN für ihre Stadt. Ich freue mich,dass die Mitarbeiter von car2go in diesem Jahr mit dabei sind und mitihrem Einsatz gesellschaftliche Verantwortung zeigen. Dieehrenamtliche Aktion von car2go hat Vorbildcharakter, denn globalesEngagement fängt im lokalen Raum an", sagt Stefan Tidow,Staatssekretär für Umwelt und Klimaschutz des Landes Berlin."Eines der wichtigsten Ziele von car2go ist es, die Städte durchCarsharing langfristig grüner zu machen. Mit unserem Einsatz am 8.Juni in Berlin möchten wir über unsere eigentliche Geschäftstätigkeithinaus einen zusätzlichen Beitrag für unsere Umwelt und unsereMitmenschen leisten. Als größter europäischer Standort ist Berlin füruns von besonderer Bedeutung. Deshalb bringen wir unsere Mitarbeiteraus ganz Europa dort zusammen, um gemeinsam anzupacken. 1.800Arbeitsstunden werden so in gesellschaftliches Engagement investiert.Das macht mich sehr stolz", sagt Olivier Reppert, CEO von car2go.car2go ist zum ersten Mal Teil der Aktion des bürgerschaftlicheorganisierten Vereins wirBERLIN und setzt sich - wie zahlreicheweitere Organisationen, Einrichtungen und Privatleute - für einattraktiveres Berlin ein. An beiden Aktionstagen werden öffentlicheRäume wie Parks und Grünanlagen, Straßenzüge und Plätze sauberer,schöner und attraktiver gemacht.Beate Ernst, Vorsitzende von wirBERLIN e.V.: "Anlässlich des WorldOcean Day 2018 am 8. Juni können wir mit dieser Aktion in Berlin einstarkes Zeichen setzen gegen das globale Problem der zunehmendenVermüllung unserer Gewässer mit Plastik und Verpackungsmüll. Wiekönnte man dies deutlicher machen als mit so vielen Gästen aus ganzEuropa, die hier anpacken, helfen und die Botschaft transportieren,dass die Zukunft unseres Planeten nur mit gemeinsamem Engagement zusichern sein wird. Jeder einzelne zeigt damit seine Verantwortung unddafür bedanken wir uns herzlich."Das flexible Carsharing-Unternehmen car2go zeichnet sich durch einnachhaltiges Konzept aus, bei dem sowohl die soziale als auchökologische Verantwortung eine wichtige Rolle spielen. "Teilen istnicht nur unser Geschäft, wir leben dieses Prinzip durch und durch.Die Aktion am Spandauer See soll das Miteinander und dieRücksichtnahme gegenüber unseren Mitmenschen und unserer Umweltgleichermaßen fördern", betont car2go CEO Olivier Reppert.Berlin gehört zu den größten und erfolgreichsten Standorten voncar2go und weist mit 250.000 Kunden die weltweit größte car2goCommunity auf. Damit reduzieren die Nutzer den ruhenden Verkehr inder Großstadt deutlich und tragen mit ihrem Mobilitätsverhaltenlangfristig zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt bei. Seit 2012 istcar2go in der deutschen Hauptstadt vertreten und seitherkontinuierlich gewachsen. Auch was die Anzahl der Mitarbeiter angeht:Berlin ist nach dem Hauptsitz Stuttgart der zweitgrößte car2goStandort.