Ehrenamtliche Versichertenberaterinnen und -berater der Rentenversicherung helfen auch in Corona-Zeiten weiter

Berlin (ots) - Rund 2.600 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich als Versichertenberaterinnen und -berater der Deutschen Rentenversicherung Bund. Bundesweit erteilen sie Auskünfte zu allen Fragen der Rentenversicherung, helfen dabei, Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu beantragen und das Versicherungskonto zu aktualisieren. "Auch in der derzeitigen Corona-Pandemie wird dieser wichtige Service angeboten", sagt der Vorstandsvorsitzende Hans-Werner Veen. Corona-bedingt erfolgen die Beratungen in aller Regel telefonisch. Hierauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund zum morgigen Tag des Ehrenamtes hin."Die Versichertenberaterinnen und -berater sind mit ihrer Arbeit ein wichtiges Bindeglied zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und den Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern in der Region", so Veen. Ihr Service wird kostenlos angeboten. Über 1,2 Millionen individuelle Beratungen werden von den Versichertenberaterinnen und -beratern jedes Jahr durchgeführt und etwa 211.000 Rentenanträge aufgenommen.Die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater sind selbst Versicherte oder Rentnerinnen und Rentner. Gewählt werden sie von der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Sie setzt sich zu gleichen Teilen aus Vertreterinnen und Vertretern von Versicherten und Arbeitgebern zusammen.Die Kontaktdaten einer Beraterin oder eines Beraters in Wohnortnähe gibt es in den Auskunfts- und Beratungsstellen, am kostenlosen Servicetelefon unter 0800 1000 48070 sowie online unter www.deutsche-rentenversicherung.de (http://www.deutsche-rentenversicherung.de).Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell