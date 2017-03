Ehrenamtliche Hilfe über meine-nestwärme.de / Neue Online-Plattform bringt erstmals ehrenamtliche ZeitSchenker und Hilfe suchende Familien direkt zusammen (VIDEO)

--------------------------------------------------------------Zur Websitehttp://ots.de/L3Hee--------------------------------------------------------------Trier (ots) -Ab 30. März 2017 können sich auf der neuen Online-Plattformmeine-nestwärme.de von nestwärme e.V. Deutschland nun erstmalsEhrenamtliche und Familien, die ihre schwer und chronisch krankensowie behinderten Kinder zu Hause pflegen, direkt und unkompliziertmiteinander vernetzen. Unterstützung suchende Eltern können ihreAnfragen auf dem Portal einstellen und so ihren ZeitSchenker finden.Umgekehrt können Ehrenamtliche ihre Zeit, ihr Talent und ihreKompetenz unbürokratisch anbieten.Kontakte pflegen, online einkaufen oder Termine koordinieren - dasInternet bietet viele Möglichkeiten, den Alltag zu erleichtern.Gerade für Familien, die ihre schwer und chronisch kranken Kinder zuHause pflegen, ist das World Wide Web eine willkommene Hilfe, dasFamilienleben rund um ihre besonderen und individuellenHerausforderungen besser zu bewältigen. "Viele Betroffene möchtenmöglichst unabhängig ihren Alltag gestalten. Dazu brauchen sieHandlungsfreiheit und Angebote, die sie einfach und zu jeder Zeitzugänglich nutzen können", weiß Petra Moske, Gründerin und ersteVorsitzende des Vereins nestwärme e.V. Deutschland. EineBegegnungsplattform mit konkreten Gesuchen und Hilfsangeboten fürbetroffene Familien und ehrenamtlich Engagierte zu schaffen, istbedarfsgerecht, zeitgemäß und bislang ein Novum in Deutschland. Rund950.000 Familien und Alleinerziehende mit behinderten oder chronischkranken Kindern leben in Deutschland und sind auf Unterstützungangewiesen. Mit meine-nestwärme.de haben sie nun eine Plattform, umgezielt nach Hilfe zu suchen und ZeitSchenker zu finden.So funktioniert die PlattformFamilien, die Hilfe in Anspruch nehmen möchten, stellen ihreGesuche auf der Plattform ein. Interessierte ZeitSchenker haben aufmeine-nestwärme.de nicht nur die Möglichkeit, sich zu informieren,sondern können ihre Zeit, Kompetenz und ihr Talent auch gezieltanbieten. Ebenso können die bundesweiten nestwärme Teams ihreProjekte online vorstellen und für Unterstützung werben. "Mitmeine-nestwärme.de nehmen wir ehrenamtlich Interessierten undbetroffenen Familien die Hürde, sich sozial zu engagieren bzw. nachUnterstützung zu fragen", so Petra Moske. Die Registrierung für dieNutzer ist denkbar einfach: ZeitSchenker melden sich zunächst mitNamen und E-Mail Adresse an und können dann die Gesuche derbetroffenen Familien sehen. Bei Interesse, eine konkreteUnterstützungsanfrage zu übernehmen oder selbst ein individuellesHilfsangebot einzustellen, muss ein Nutzerprofil angelegt werden.Dieses wird von den Administratoren überprüft und dannfreigeschaltet. Anschließend können Familien und ZeitSchenker indirekten Austausch gehen. "Mit unserer Plattform meine-nestwärme.deverbinden wir Angebot und Nachfrage nun auch digital", erklärt dieerste Vorsitzende. "Ein Gewinn für beide Seiten." Die Unterstützungdurch die ZeitSchenker kann dabei sehr unterschiedlich sein: ObGitarrenunterricht, Hilfe bei handwerklichen Arbeiten oder denEinkauf erledigen - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Sokommt die Hilfe nicht nur bei den pflegebedürftigen Kindern und ihrenEltern an, sondern auch den Geschwistern zugute.Ab 30. März 2017 ist meine-nestwärme.de online und für jedenzugänglich, der sich ohne weitere Verpflichtung engagieren möchtesowie für betroffene Familien, die Unterstützung benötigen. DieOnline-Plattform ist ein zusätzliches Entlastungsangebot im Rahmendes Projektes ZeitSchenken des nestwärme e.V. Deutschland. "DenBedarf kennen wir schon lange, aber erst jetzt durch die Spendenverschiedener Ikea Einrichtungshäuser konnten wir meine-nestwärme.deumsetzen", so Petra Moske. Die technische Entwicklung legte nestwärmein die Hände von Georg Staebner und seinem vom Social Impact LabDuisburg unterstützten Sozialunternehmen Helpteers."ZeitSchenken" ist ein Projekt, das sich ausschließlich durchSpenden- und Fördermittel finanziert. Neben vielen nationalenAuszeichnungen ist es auch mit dem Wirkt-Siegel des unabhängigenAnalysehauses PHINEO ausgezeichnet. Seit 1999 koordiniert und bildetnestwärme e.V. Deutschland rund 1.800 ehrenamtliche ZeitSchenkerbundesweit aus, die sich als FamilienPaten oder als Talent- undKompetenzSchenker in Familien oder für das nestwärme Netzwerkeinsetzen wollen und so dazu beitragen, dass die Gesellschaft Schrittfür Schritt inklusiver wird.Weitere Informationen zur Online-Plattform meine-nestwärme.definden Sie im Erklärvideo auf www.meine-nestwärme.de oder aufwww.goo.gl/cjO4yH.Hintergrundinformationen:Über nestwärme e. V. Deutschlandnestwärme e.V. Deutschland entlastet, berät und begleitet seit1999 Familien, die ihre schwerkranken Kinder zu Hause pflegen.Bundesweit engagieren sich in 11 sogenannten Nestern im Rahmen desmehrfach ausgezeichneten Projekts "ZeitSchenken" rund 1.800Ehrenamtliche als FamilienPaten, Talent- und KompetenzSchenker. InRheinland-Pfalz und im Saarland unterstützt nestwärme im Rahmen desKinderkompetenzzentrums die Familien mit einem ambulantenKinderkranken-pflegedienst, Kinderhospizdienst, einerFachberatungsstelle mit Lotsenfunktion und in Trier mit derinklusiven Kinderkrippe. Mit der Ambulanten Brückenpflege schließtnestwärme erstmals die Lücke von der Klinik nach Hause fürpflegeintensive Kinder.Über Helpteers.net - Georg StaebnerHelpteers ist ein Sozialunternehmen, das sich zum Ziel gesetzthat, mehr Menschen zu ermöglichen, gemeinsam die Welt zu bewegen. 