Ehrenamt stärker anerkennen und fördern! / Johanniter empfehlen Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Bevölkerungsschutz (FOTO)

Berlin (ots) -Mehr als 1,8 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschlandehrenamtlich im Bevölkerungsschutz. Sie sind organisiert inHilfsorganisationen wie der Johanniter-Unfall-Hilfe, in Feuerwehrenoder beim Technischen Hilfswerk (THW). Ohne diese engagiertenehrenamtlichen Helferinnen und Helfer würde der Zivil- undKatastrophenschutz in Deutschland nicht funktionieren.Die Ehrenamtlichen der Johanniter-Unfall-Hilfe evakuieren zumBeispiel Menschen bei Bombenentschärfungen, bieten Flutopfern einDach über den Kopf oder unterstützen Großveranstaltungensanitätsdienstlich. Spezielle Einheiten, wie dieSchnelleinsatzgruppen (SEG), sind rund um die Uhr einsatzbereit. Alldies tun sie in ihrer Freizeit und unentgeltlich.Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstandes derJohanniter-Unfall-Hilfe, resümiert: "Viel Zeit und Engagement werdenvon Seiten der Hilfsorganisationen, aber auch von Seiten unsererehrenamtlichen Helfer in die Ausbildung und in die technischeAusstattung gesteckt, damit sie im Einsatzfall qualifizierte Hilfeleisten können. Das verdient gesellschaftliche Anerkennung. DieBereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist in unsererGesellschaft weiterhin hoch. Wir spüren aber auch, dass es immerschwieriger wird, Menschen für ein langfristiges ehrenamtlichesEhrenamt zu gewinnen. Daher müssen wir neue Wege der Ansprache findenund auch zusätzliche niedrigschwellige Angebote bieten. Gleichzeitigsollten die Rahmenbedingungen für ein dauerhaftes und verlässlichesEngagement verbessert werden", so Lüssem weiter.Um auch zukünftig für den Bevölkerungsschutz genügendEhrenamtliche zu gewinnen, empfiehlt die Johanniter-Unfall-Hilfe:1. Gleichstellung der Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen mitdenen von Feuerwehr und THWAuch Ehrenamtliche von Hilfsorganisationen werden zu Einsätzen imZivil- und Katastrophenschutz alarmiert. Oft unterhalb dersogenannten Katastrophenschwelle. Die Freistellung vom Arbeitgeber,die Erstattung des Verdienstausfalls und eine soziale Absicherung beiUnfällen sollten auch für sie gesetzlich verankert sein.2. Förderung der AnerkennungskulturAnerkennung motiviert und fördert ehrenamtliches Engagement.Spezielle Anreize für Arbeitgeber können dazu beitragen, dasehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeitenden zu unterstützen.3. Förderung der Diversität in den EinsatzdienstenNicht nur technikaffine Männer sind für den Bevölkerungsschutzgeeignet. Ehrenamtliche nach ihren spezifischen Fähigkeitenauszuwählen, öffnet den Kreis der potentiellen Interessenten. Dennbisher sind Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund undQuereinsteiger im Bevölkerungsschutz unterrepräsentiert.4. Finanzielle Anreize setzenIm Bevölkerungsschutz engagieren sich besonders viele Menschendauerhaft. Viele Stunden der eigenen Freizeit werden eingesetzt. EineAnrechnung der aktiven Tätigkeit auf die Rente (nach SGB VI) oder alseigenständige Zusatzrente sind denkbar. Auch die Anrechnung desehrenamtlichen Engagements auf Wartesemester für einen schnellerenHochschulzugang wäre ein Anreiz. Ermäßigungen fürVeranstaltungstickets und bei Eintrittspreisen können zusätzlichmotivieren.Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist mit rund 22.000Beschäftigten, mehr als 37.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfernund rund 1,3 Millionen Fördermitgliedern eine der größtenHilfsorganisationen in Deutschland. Die Johanniter-Unfall-Hilfeengagiert sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst,Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und krankenMenschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität,Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderenHilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfeim Ausland.Mehr Informationen zum ehrenamtlichen Engagement bei denJohannitern finden Sie hier: www.johanniter.de/ehrenamtWeitere Positionen der Johanniter sind hier zu finden:http://ots.de/lmo7bTPressekontakt:Juliane Flurschütz, PressereferentinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleLützowstraße 94, 10785 BerlinTel. 030 26997-361Fax 030 26997-359Mobil 0173 6193409juliane.flurschuetz@johanniter.dewww.johanniter-medien.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell