Ehrenamt 4.0 - gemeinsam den digitalen Wandel gestalten / Deutscher LandFrauenverband und Partnernetzwerk fordern entschiedenes Vorangehen der Politik

Berlin (ots) - Der Deutsche LandFrauenverband (dlv) diskutiertemit Experten und Verbandsvertretern über die Folgen derDigitalisierung für das ehrenamtliche Engagement und dieVereinsarbeit. Der dlv hatte hierzu aufgrund der großen Resonanz aufsein Positionspapier Ehrenamt 4.0 eingeladen. Den Impulsvorträgen vonBjörn Stecher, Initiative D21, und Dr. Mike Weber, KompetenzzentrumÖffentliche IT folgte eine Diskussion darüber, wie es Vereinen undVerbänden gelingt, den digitalen Transformationsprozess proaktiv zugestalten.Die Digitalisierung wird die Strukturen, die Zusammenarbeit undKommunikation in den Vereinen deutlich verändern. Die Teilnehmerinnenund Teilnehmer fordern daher Unterstützung bei der Aufgabe, ihreOrganisationen digital weiter zu entwickeln und ihre Mitglieder fort zu bilden."Wir haben sehr schnell gemeinsame Anliegen identifiziert und unsdarauf verständigt, diese an weitere Partner und an die Politikheranzutragen", führt Brigitte Scherb, dlv-Präsidentin aus. "Deutlichgeworden ist auch: Um den Anschluss nicht zu verlieren, benötigen wirauch auf dem Land schnelles Internet. Heute darf nicht mehr die Fragesein, ob jemand ins Netz kommt, sondern, wie wir es qualitativ nutzenkönnen. Der Aufbau einer leistungsstarken Netz-Infrastruktur ist einegrundlegende politische Aufgabe. Statt der angekündigten 84.000 kmbräuchte es etwa eine Million Kilometer Glasfaser. Es zeigt, welcheWegstrecke noch vor uns liegt."Aktiv für Frauen und ihre Familien im ländlichen Raum: Über denDeutschen LandFrauenverband e.V. (dlv)Der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) ist der bundesweitgrößte Verband für Frauen, die auf dem Lande leben, und derenFamilien. 500.000 Mitglieder, 12.000 Ortsvereine, 22 Landesverbändebilden zusammen ein starkes Netzwerk. Der Verband nutzt seinegesellschaftliche Kraft, um die soziale, wirtschaftliche undrechtliche Situation der Frauen zu verbessern. Präsidentin istBrigitte Scherb.