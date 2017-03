Ehren-Jupiter für Senta Berger

München (ots) - Senta Berger wird mit dem Ehren-Jupiter 2017ausgezeichnet. Die Medienmarken Cinema und TV Spielfilm vergeben dieAuszeichnung jedes Jahr an eine herausragende Persönlichkeit aus demBereich Film und Fernsehen. Die 75-jährige Schauspielerin undProduzentin startete ihre Karriere 1957 in Österreich mit einerkleinen Rolle in "Die unentschuldigte Stunde". Nach ihrem Durchbruchwar sie nicht nur in österreichischen und deutschen Filmen oderSerien zu sehen ("Ich heirate Herrn Direktor", "Kir Royal"), sondernbegeisterte auch in zahlreichen Hollywood-Produktionen - an der Seitevon Film-Größen wie Kirk Douglas oder Frank Sinatra ("Der Schattendes Giganten"). Zuletzt spielte Berger in "Willkommen bei denHartmanns" ihres Sohnes Simon Verhoeven, dessen Produktion beimdiesjährigen Jupiter Award als bester Film national ausgezeichnetwird.TV Spielfilm-Chefredakteur Lutz Carstens zur Begründung der Jury:"Eine der ganz Großen: Senta Berger ist über Jahrzehnte künstlerischüber jeden Zweifel erhaben und kommerziell erfolgreich, sie istglaubwürdig und glamourös, bodenständig und betörend. Mit ihremvielfältigen Schaffen hat Senta Berger im deutschen Fernsehen immerwieder wichtige Impulse gesetzt."Die Schauspielerin wird den Ehren-Jupiter am 29. März 2017 inBerlin entgegennehmen. Den Preis erhielten in den vergangenen Jahrenbereits Mario Adorf, Thomas Gottschalk, Maximilian Schell, DieterHallervordern, Jürgen Prochnow, Hardy Krüger, Otto Waalkes und VolkerSchlöndorff.Der Publikumsfilmpreis Jupiter Award wird in diesem Jahr bereitszum 38. Mal verliehen. Die bekannten und reichweitenstarkenMedienmarken Cinema und TV Spielfilm riefen im Vorfeld ihre Leser undUser auf, über ihre Favoriten in elf Kategorien abzustimmen. Zu denPreisträgern der vergangenen Jahre gehören unter anderem KarolineHerfurth, Elyas M´Barek, Matthias Schweighöfer, Jella Haase, FlorianDavid Fitz, Wotan Wilke Möhring, Devid Striesow, Moritz Bleibtreu,Reese Witherspoon, Benedict Cumberbatch, Christoph Waltz und SandraBullock.Der Jupiter Award 2017 wird am Mittwoch, den 29. März 2017, imMOSKAU in Berlin verliehen. Exklusive Partner sind in diesem JahrMiles & More, Musterring International, Wertheim Village, IngolstadtVillage und der Free-TV Sender Zee.One (Asia TV GmbH).Pressekontakt:Alice SchwetzHubert Burda MediaCorporate Communications089 9250 3067alice.schwetz@burda.comOriginal-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell