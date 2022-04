Zu Ehren des Earth Day verpflichtet sich SodaStream, im Monat April 1 Million Meeresschildkröten zu retten

Kfar Saba, Israel (ots/PRNewswire) -SodaStream besetzt David Hasselhoff in seiner ikonischen Rolle als Rettungsschwimmer zur Unterstützung der Earth Day-KampagneHeute startet SodaStream seine Kampagne zum Earth Day 2022 mit dem Baywatch-Star David Hasselhoff. SodaStream bleibt seiner Umwelt-DNA und seinem unbeschwerten Ton treu und teilt eine weitere wichtige Botschaft für den Planeten, während es gleichzeitig eine humorvolle Hommage an die kultige Baywatch-Serie darstellt. Ähnlich wie in der Serie spielt David Hasselhoff einen Rettungsschwimmer, aber diesmal zeigt er, wie man Meeresschildkröten in der Realität das Leben rettet.Als Teil der langjährigen Mission von SodaStream, Einwegplastikmüll zu reduzieren und zu verhindern, dass dieser im Meer landet, ist SodaStream eine Partnerschaft mit SEE Turtles eingegangen, einer Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit für den Schutz von Meeresschildkröten einsetzt. Meeresschildkröten sind Schlüsselarten in den Ozeanen und ohne sie könnte die natürliche Ordnung im Meer gestört werden. Mit dieser Initiative verpflichtet sich SodaStream*, für jeden im April weltweit verkauften SodaStream Sprudelwasserbereiter eine Baby-Meeresschildkröte zu retten.„Als Teil der Umweltverantwortung von SodaStream und der Verpflichtung gegenüber unserem Planeten suchen wir immer nach Wegen, um besser zu werden", kommentierte Karin Schifter-Maor, Global CMO von SodaStream. „In diesem Jahr haben wir einen weiteren Schritt in diese Richtung unternommen, und zwar mit unserer bisher größten Kampagne zum Earth Day, die den gesamten April andauern wird, so dass wir bei SodaStream tatsächlich den ‚Earth Month' feiern. Mit dieser 360°-Kampagne wollen wir die Menschen nicht nur dazu bewegen, die Ozeane von Einwegplastikmüll zu befreien, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, gefährdete Baby-Meeresschildkröten auf der ganzen Welt zu retten."„Ich fühle mich geehrt, mit SodaStream bei ihrem Engagement für den Umweltschutz zusammenzuarbeiten und auf die Bedrohung der Meeresschildkröten und unserer Strände aufmerksam zu machen. Dies ist eine Sache, an die ich fest glaube. Ich hoffe, dass wir die weltweite Aufmerksamkeit auf dieses dringende Problem lenken werden. Ich freue mich sehr, an dieser wunderbaren Initiative teilzunehmen. SodaStream rockt!", sagte David Hasselhoff. „Die SodaStream-Kampagne zum Earth Day wird entscheidend dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Bedeutung der Sicherung des Überlebens des Globus zu lenken. Jeder von uns muss seinen Teil dazu beitragen, eine nachhaltige Welt zu schaffen. Unsere individuellen Beiträge werden dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine starke Grundlage schaffen, um die drohende Gefahr abzuwenden. Schweigen ist keine Option."„SEE Turtles ist begeistert, mit SodaStream zusammenzuarbeiten, um Baby-Meeresschildkröten auf der ganzen Welt zu retten und weniger Plastikmüll zu verursachen", sagte Brad Nahill, CEO von SEE Turtle. „Durch unser Programm Billion Baby Turtles werden diese Gelder gemeindebasierte Schutzprogramme an mehr als 20 wichtigen Niststränden in 16 Ländern unterstützen."*Durch die Spende der Erlöse aus jedem weltweit verkauften Sprudelwasserbereiter an SEE TurtlesWeitere Aktionen des Unternehmens zum Earth Day:SodaStream hält an seiner Verpflichtung vom letzten Earth Day fest, bis 2025 78 Milliarden Einweg-Plastikflaschen einzusparen.Zur zusätzlichen Unterstützung dieser breit angelegten Kampagne startet SodaStream ein einzigartiges AR-Erlebnis, bei dem jeder seine eigene personalisierte virtuelle Baby-Meeresschildkröte retten und ihr helfen kann, den Ozean sicher zu erreichen. David Hasselhoff war der erste, der an dieser einzigartigen Begegnung teilnahm.Und schließlich ermutigt SodaStream seine Mitarbeiter rund um den Globus, ihr persönliches Engagement für den Planeten zu fördern, indem sie Gelegenheiten für ehrenamtliche Arbeit, Bildung und die Förderung nachhaltiger Werte für jüngere Generationen bieten.Informationen zu SodaStreamSodaStream, Teil von PepsiCo, ist die weltweit führende Marke für Wasser mit Kohlensäure. SodaStream ermöglicht es den Verbrauchern, zu Hause unendlich viel leckeren Sprudel zu genießen, ohne dass sie sich darum kümmern müssen, und gleichzeitig den Planeten zu retten. Sodastream-Sprudler sind besser für den Verbraucher - gesund, einfach zuzubereiten, leicht zu transportieren - und besser für den Planeten - bis zu Tausende von Einweg-Plastikflaschen werden durch eine wiederverwendbare SodaStream-Flasche ersetzt. Um mehr über SodaStream zu erfahren, besuchen Sie corp.sodastream.com und folgen Sie SodaStream auf Facebook, Instagram und YouTube.Informationen zu SEE Turtles:SEE Turtles ist eine in den USA ansässige gemeinnützige Organisation, die Meeresschildkröten durch Naturschutzreisen und Freiwilligeneinsätze (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3490042-1&h=111360585&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3490042-1%26h%3D3493805878%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3490042-1%2526h%253D2622421341%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.seeturtles.org%25252Fturtle-tours%2526a%253Dconservation%252Btravel%252Band%252Bvolunteer%252Btours%26a%3Dconservation%2Btravel%2Band%2Bvolunteer%2Btours&a=Naturschutzreisen+und+Freiwilligeneins%C3%A4tze)und durch Bildungsprogramme wie Billion Baby Turtles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3490042-1&h=3015802839&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3490042-1%26h%3D1842409795%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3490042-1%2526h%253D1333556032%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.seeturtles.org%25252Fbillion-baby-turtles%2526a%253DBillion%252BBaby%252BTurtles%26a%3DBillion%2BBaby%2BTurtles&a=Billion+Baby+Turtles) und Too Rare To Wear, sowie durch Förderung der Inklusion in der Gemeinschaft der Meeresschildkröten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3490042-1&h=212672003&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3490042-1%26h%3D481043531%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3490042-1%2526h%253D2543757608%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fbrad-nahill.squarespace.com%25252Finclusivity-fund%2526a%253Dpromoting%252Binclusivity%252Bin%252Bthe%252Bsea%252Bturtle%252Bcommunity%26a%3Dpromoting%2Binclusivity%2Bin%2Bthe%2Bsea%2Bturtle%2Bcommunity&a=F%C3%B6rderung+der+Inklusion+in+der+Gemeinschaft+der+Meeresschildkr%C3%B6ten). Ihre preisgekrönten Programme tragen dazu bei, die Brut von Meeresschildkröten an wichtigen Niststränden in aller Welt zu retten. SEE Turtles arbeitet mit der Tourismusbranche zusammen, um dem Handel mit Schildkrötenpanzern ein Ende zu setzen, und klärt Studenten und Reisende darüber auf, wie sie zum Schutz der Meeresschildkröten beitragen können.