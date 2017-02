Ehlers zur Digitalisierung im Agrarhandel: Verändert die Mitgliederbeziehungen und Geschäftsprozesse

Berlin (ots) -"Die Ansprüche der Landwirte an ihre Handelspartner steigenrasant", davon ist Dr. Henning Ehlers, Hauptgeschäftsführer desDeutschen Raiffeisenverbandes (DRV), überzeugt. Sie erwarten vonihren Genossenschaften digitale Geschäftsprozesse, die wertvolle Zeitsparen und verbindliche Absprachen auch außerhalb der üblichenGeschäftszeiten ermöglichen. Dr. Ehlers erwartet in den nächstenJahren grundlegende Veränderungen im Handel, die in ihrer Dynamik undin ihrem Ausmaß heute noch nicht genau abzuschätzen sind.Als verlässliche Marktpartner ihrer Mitglieder und Kunden habendie genossenschaftlichen Unternehmen den Auftrag, dieMitgliederförderung immer wieder zu überprüfen und neu auszurichten.Im Zuge der Digitalisierung treten neue Wettbewerber auf, die demetablierten Handel große Teile der Wertschöpfung entreißen können."Unsere Mitgliedsunternehmen müssen sich gezielt deninnovationsbereiten Betrieben zuwenden und ihre Anforderungen an dasHandelsgeschäft zügig umsetzen. Davon profitieren dann alle", so Dr.Ehlers.Der DRV arbeitet derzeit im Bereich der Digitalisierung anPlattformlösungen für den genossenschaftlichen Verbund. Damit werdenwertvolle Synergien zwischen den einzelnen genossenschaftlichenUnternehmen erzielt.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.186 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handelund in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissenmit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 58,8 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damitEigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Monika WindbergsDeutscher Raiffeisenverband e.V.Presse und ÖffentlichkeitsarbeitPariser Platz 3 - 10117 BerlinTel. +49 30 856214-430Fax +49 30 856214-432presse@drv.raiffeisen.dewww.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell