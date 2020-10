Ehepaar Macron schreibt Genesungswünsche an Donald und Melania Trump

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte haben dem mit Corona infizierten US-Präsidenten Donald Trump und der ebenfalls infizierten First Lady Melania Trump eine gute Besserung gewünscht.



"Stay strong and keep going!" (etwa: "Bleib stark und lass Dich nicht unterkriegen!") schrieb Macron am Freitag handschriftlich auf einer Karte, die an "Dear Donald" adressiert und auf Facebook zu sehen war. Laut Kreisen des Élyséepalastes richtete "Première Dame" Brigitte Macron eine Extrabotschaft an die First Lady der USA - mit den "wärmsten Wünschen" für eine rasche Genesung./cb/DP/zb