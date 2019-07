Ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung von General Motors wird Co-CEO von EV-Startup Seres

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

San Francisco (ots/PRNewswire) - Das ehemalige Mitglied derGeschäftsführung von General Motors James Taylor hat gerade denDienst als Co-CEO des chinesischen Elektrofahrzeuge-(EV-)StartupsSeres angetreten. Vor einer Besuchergruppe aus Chinas ChongqingLiangjiang New Area diskutierte er die Umstrukturierung und neuenPläne des Unternehmens.Trotz der Streichung von 17 Stellen treibt das Team in SiliconValley immer noch die Forschung und Entwicklung des Unternehmensvoran. Nach Aussage von Taylor arbeitet das Team gerade anhochmoderner Batterie-Technologie und einem neuen Fahrzeugkonzept.Seres entschied bereits bei der Ansiedlung in den USA in 2016,dass Kerntechnologien für Elektrofahrzeuge im Technologiezentrum vonSilicon Valley entwickelt werden sollen.Nach einer dreijährigen Aufbauphase hat der amerikanische Arm vonSeres eine globale Entwicklungseinheit über vier Länder aufgebaut.Geführt wird sie von Silicon Valley aus, und laut Taylor sind ausdieser Zusammenarbeit bereits eigenständige F&E-Erfolge beiKerntechnologien für Elektroantriebe (wie Motoren, Steuerelektrik undBatterien) hervorgegangen.In China bzw. den USA sind technische Patente für mehr als 1.000neue Technologien angemeldet oder bereits vergeben.Taylor gab ebenfalls bekannt, dass es Gespräche mit anderenUS-amerikanischen Automobilherstellern über Gemeinschaftsprojekte beider Elektromobilität geben soll.Als Mitglied der Geschäftsführung von General Motors war Taylorfür das innovative Design und die moderne Technologie des neuenCadillac-Modells verantwortlich, was zur Renaissance der Markebeitrug.Auf Presseberichte, wonach das Unternehmen in der SiliconValley-Niederlassung 90 Mitarbeiter entlassen hat, antwortete Taylor,dass lediglich 47 Stellen gestrichen wurden - eine notwendigeMaßnahme, um den neuen Geschäftsplan umzusetzen und diefluktuierenden Marktbedingungen abzufedern.Taylor weiter: "Seres hat sich entschlossen, aufgrund anhaltenderUnsicherheit auf dem US-amerikanischen Automarkt die Markteinführungder Produktionsversion des Crossover SF5 in den USA nach hinten zuverschieben. Stattdessen konzentrieren wir uns auf dieMarkteinführung in China." Wenn die Marktbedingungen günstigerwerden, soll das Modell auch in den USA auf den Markt kommen.Seres (vormals SF Motors) ist die EV-Sparte der chinesischenChongqing Sokon Industry Group (Sokon).Pressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: Seres, übermittelt durch news aktuell