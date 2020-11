Ehemaliger Zappos-CEO: Tony Hsieh stirbt mit 46!

Tony Hsieh, der ehemalige CEO von Zappos, ist gestorben.

Was passiert ist:

Es wird allgemein berichtet, dass Hsieh am Freitag bei einem Besuch in Connecticut an den Folgen eines Hausbrandes gestorben ist. Er war 46 Jahre alt.

Hsieh leitete 20 Jahre lang den bahnbrechenden Schuheinzelhandelsstandort Zappos, dem er 1999 beigetreten war, als er den Namen ShoeSite.com erhielt. Amazon.com (NASDAQ:AMZN) kaufte Zappos im Jahr 2009 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung