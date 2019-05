Ehemaliger Vice President von Apple, Ge Jun, verstärkt ToJoy

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Peking (ots/PRNewswire) - Ehemalige Auswanderer und groß angelegteEinhorn-Startups tragen zur Entwicklung der modernen chinesischenWirtschaft mittlerweile massiv bei. Diese beiden charakteristischenAusprägungen sind nun in einem einzigen Unternehmen vertreten -- mitGe Jun, ehemaliger Vice President von Apple, der der ToJoy SharedHolding Group Co., Ltd. beitritt.Als einer der frühesten und erfolgreichsten Inkubatoren undFörderer von hochwertigen Startup-Unternehmen setzt sich ToJoy seitseiner Gründung im Jahr 1991 dafür ein, chinesischenPrivatunternehmen dabei zu helfen, ihr Wachstum zu beschleunigen.ToJoy hat eine Online-to-offline-Plattform ins Leben gerufen, die vonhunderttausenden Unternehmen genutzt wird. Das Netzwerk umfasst mehrals 100 Firmen an über 40 Standorten rund um die Welt, die entwederhundertprozentige Tochtergesellschaften sind oder sich imMehrheitsbesitz befinden.2016 begann ToJoy mit der Planung seiner globalen Expansion. Mitder Gründung einer US-Tochtergesellschaft in New York am 20. November2018 kamen die Aktivitäten des Unternehmens als Inkubator undBeschleuniger von Einhorn-Startups außerhalb des Heimatmarktesoffiziell ins Rollen. Mit seiner Präsenz in den USA, Europa,Lateinamerika und der ASEAN-Region verfügt ToJoy über Niederlassungenin den wichtigsten internationalen Städten, darunter Hongkong, NewYork, Paris und Wien. Darüber hinaus bereitet sich die Organisationauf ihre Expansionen in Indien, Japan und Südkorea vor. Herr Gebeabsichtigt, ToJoy dabei zu helfen, die Umsetzung seinerinternationalen Strategie und Geschäftserweiterung zu beschleunigen.Genau die Tatsache, dass es sich hier um ein privates chinesischesUnternehmen handelt, das nicht allzu bekannt ist, aber bereitszahlreiche Geschäftserfolge in den Bereichen Inkubation und Förderungvon Einhorn-Startups verbuchen konnte, ist für drei ehemaligenationale Führungspersönlichkeiten attraktiv; unter anderem habensich die ehemaligen Präsidenten von Costa Rica und Serbien, JoseMaria Figueres und Boris Tadic, sowie der ehemalige belgischeMinisterpräsident Yves Leterme und das wirtschaftliche Genie Ge Jundem Unternehmen angeschlossen.Ge Jun gilt als einer der wenigen "jungenFührungspersönlichkeiten" im heutigen China. Bevor er zu ToJoy kam,war er als Global Vice President bei Intel, Apple und Nvidia tätig.Warum hat er sich nach seiner Rückkehr nach China nicht für eine der500 einflussreichsten Marken der Welt, sondern für ToJoy entschieden,ein relativ unbekanntes Unternehmen? Bei der Eröffnungsfeierbeantwortete er ganz offen jene Frage, die alle Medienorganisationengestellt hatten: Er war vom Innovationsmodell, das hinter ToJoysteht, überzeugt, denn der Startup-Inkubator und Förderer mit seinerweltweiten Reichweite hat seine Kompetenz mehr als bewiesen, indem erFirmen in ihren globalen Zielen stärkt und hochwertigen Unternehmennicht nur den Einstieg erleichtert, sondern auch ihre Präsenz eineinem weitreichenden Ausmaß fördert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/879545/1.jpgPressekontakt:Zhang Zhixi86 137 0122 966413701229664@139.comOriginal-Content von: ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd., übermittelt durch news aktuell