Ehemaliger Senior Executive von British American Tobacco kommt zu LGC Capital

Montreal, Kanada (ots/PRNewswire) -/NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA BESTIMMT/- Ehemaliger Senior Executive von BAT, Herr Remy Di Meglio, wechseltzu LGC als Senior Advisor. Herr Di Meglio kommt zu LGC nach 27Jahren bei dem weltweit führenden Tabakunternehmen British AmericanTobacco (1991-2018).- Er wird bei der Expansion der schnellwachsenden globalen legalenCannabis-Unternehmen von LGC in Europa, Kanada, Jamaika, Australienund in anderen Regionen mithelfen sowie Verhandlungen überstrategische Allianzen unterstützen.Symbol: TSX-V: LGLGC Capital Ltd. (TSXV: LG) ("LGC") freut sich, bekannt zu geben,dass Herr Remy Di Meglio, ein ehemaliger Senior Tobacco Executive ausder Schweiz, sich LGC als Senior Advisor angeschlossen hat.Herr di Meglio bringt umfangreiche Erfahrungen im globalenTabaksektor in das LGC-Team und seine Beteiligungsgesellschaften ein,nachdem er 27 Jahre lang bei British American Tobacco tätig war undin den letzten 10 Jahren die folgenden Funktionen ausgeübt hat:- Geschäftsführer für Belgien, Luxemburg und die Niederlande mit Sitzin Amsterdam in den Niederlanden (2014-2018);- Regional Head of Other Tobacco Products (OTP) - Europe/Global(Regionalleiter für andere Tabakerzeugnisse für Europa undweltweit), mit Sitz in London im Vereinigten Königreich(2012-2013);- Geschäftsführer - GCC (Königreich Saudi-Arabien, Kuwait, VAE,Katar, Bahrain, Oman) mit Sitz in Dubai in den VAE (2010-2012);- Area Marketing and Sales Director (Gebietsleiter Marketing undVertrieb für das Königreich Saudi-Arabien, Kuwait, VAE, Katar,Bahrain, Iran, Irak, Syrien, Libanon, Jordanien, Palästina, Jemen)mit Sitz in Dubai in den VAE (2008-2010);- Global Head of Brand (Globaler Markenleiter) - Dunhill undBenson&Hedges, mit Sitz in London im Vereinigten Königreich (2008).Mazen Haddad, Co-Chairman von LGC Capital stellte fest: "Wirfreuen uns, dass sich eine hochrangige Führungskraft aus demTabakbereich des Kalibers von Herrn Di Meglio entschieden hat, alsSenior Advisor des Vorstands in unser dynamisches Team einzusteigen.Das Umsatzwachstum aus der schnell wachsenden globalen Präsenz vonLGC ist von zentraler Bedeutung, da wir unsere legalenCannabis-Anbau- und Vertriebsaktivitäten in Europa, Kanada, derKaribik, Australien und darüber hinaus ausbauen. Herr di Meglio wirdsich für das Unternehmen als unschätzbar erweisen, indem er vieleunserer Aktivitäten mit globalem Branding, Vertriebsstrategien undder Sicherung von Schlüsselkunden unterstützen wird, während wirunsere Produktpalette erweitern. Herr di Meglio kann sofort dieViridi-Einheit in der Schweiz unterstützen, die bereits legaleCBD-Zigaretten in den Schweizer Markt verkauft. Seine hochrangigeFührungskompetenz wird auch unsere zukünftigen Verhandlungen mitneuen Handelspartnern deutlich stärken."Über LGC (http://www.lgc-capital.com)LGC Capital ist ein führendes Investmentunternehmen mit Fokus aufdem legalen globalen Cannabis-Markt. Durch sein Portfolio vonInvestitionsempfängern baut LGC in Australien, Jamaika, der Schweiz,Italien und Kanada eine weltweit führende, vertikal integrierteOrganisation von vernetzten legalen Cannabis-Unternehmen für denAnbau, die Verarbeitung und den Vertrieb auf, die inländische Märkteund Exportmärkte bedienen. LGC Capital Ltd. ist eine kanadischeöffentliche Handelsgesellschaft und an der TSX Venture Exchange(TSXV: LG) notiert.Warnhinweise über zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen in Bezugauf LGC Capital Ltd. ("LGC") und seine entsprechenden Tätigkeiten,Strategie, Investitionen, finanziellen Leistungen und Statusenthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen durchdie Verwendung von zukunftsweisenden Wörtern identifiziert werden,wie "könnte", "wird", "erwarten", "schätzen", "antizipieren","planen", "beabsichtigen", "glauben" oder "weitergehen" oder derNegation dieser Wörter bzw. anderer ähnlicher Wörter. Dietatsächlichen Resultate und Leistungen von LGC und Global Canna Labs("GCL") könnten sich erheblich von denen, die durch solcheBehauptungen ausgedrückt oder impliziert werden, unterscheiden. DieseAussagen beruhen in ihrer Ganzheit auf inhärenten Risiken undUnsicherheiten in Bezug auf zukünftige Erwartungen. Einige wichtigeFaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultateerheblich von den Erwartungen abweichen, schließen unter anderem mitein: allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, Wettbewerb,Regierungsrichtlinien und die Faktoren, die unter "Risikofaktoren undRisikomanagement" in der Diskussion and Analyse von LGCs Managementfür das am 30. September 2017 endende Geschäftsjahr beschrieben undauf SEDAR veröffentlicht wurden (http://www.sedar.com). Die Hinweisebezüglich zukunftsgerichteter Aussagen stehen für allezukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf LGC und die in dessen Namenhandelnden Personen. Soweit nicht anders angegeben, werdenzukunftsbezogene Aussagen ausschließlich mit Gültigkeit zum Datumdieser Pressemitteilung abgegeben, und weder LGC noch GCL übernehmendie Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, es seidenn, dies ist gemäß dem geltenden Wertpapierrecht gesetzlichvorgeschrieben.Weder die TSX Venture Exchange noch derenRegulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs inden Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortungfür die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Warnhinweis zu PressemitteilungenWeder die TSX Venture Exchange noch derenRegulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs inden Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortungfür die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Pressekontakt:Chief Executive Officer,John McMullen, +1-416-803-0698,John@lgc-capital.com; Chief Financial Officer, Anthony Samaha,+44-20-7440 0640, anthony@lgc-capital.com; Investor Relations, DaveBurwell, +1-403-221-9015, dave@howardgroupinc.comOriginal-Content von: LGC Capital Ltd., übermittelt durch news aktuell