Ehemaliger Gesellschaftsreporter Malte Biss macht sich mit Siegel Flustix stark für Plastik-Vermeidung

Hamburg (ots) - Malte Biss, bis Oktober 2016 RessortleiterUnterhaltung der "Bild", macht sich zukünftig stark fürPlastik-Vermeidung. Das meldet der Mediendienst kress.de. Dafür hatMalte Biss das Parkett gewechselt: Mit der Anti-Kunststoff-InitiativeFlustix setzt er sich von Berlin aus für ein neues, von ihmmitentwickeltes Verbraucher-Siegel für plastikfreie Konsumgüter ein.Das Konsumenten-Siegel Flustix soll zukünftig kunststoff- undplastikfreie Produkte in Deutschland und Österreich kennzeichnen.Im Gespräch mit dem Mediendienst kress.de sagt Biss, einstStellvertreter von Paul Sahner bei "Bunte": "AlsGesellschaftsreporter hatte ich einen guten Zugang zu Fürst Albert IIvon Monaco und hielt steten Kontakt zu seiner heutigen Frau, derFürstin Charlène von Monaco. Im Interview 2011 sagte Fürst Albert zumir: 'Malte, die Umsetzung von Umweltthemen kann beschleunigt werden,wenn sie zu Wirtschaftsthemen werden. Wenn die Wirtschaft eine Chancedarin sieht, dann verändert sich wirklich etwas. Das habt ihrDeutschen so gut verstanden, wie bisher keine andere Nation'",berichtet Malte Biss aus seiner damaligen Exklusiv-Story. Damit wardie Saat gelegt. "Die Siegel-Idee wuchs seitdem kontinuierlich, abertatsächlich umgesetzt habe ich sie erst, nachdem ich 'Bild' imOktober 2016 verlassen hatte", so der langjährige Springer-Journalistzu kress.de.Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: https://kress.de/news/detail/beitrag/139130-vom-journalisten-zum-umweltschuetzer-wie-sich-malte-biss-fuer-plastik-vermeidung-stark-macht.html