Ehemaliger Ericsson-Chef geht zu Telekom-Konzern Verizon

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der ehemalige Chef des Netzwerk-Ausrüsters Ericsson , Hans Vestberg, wechselt die Seiten und heuert beim amerikanischen Telekom-Riesen Verizon an.



Vestberg soll die Führung des neugegründeten Bereichs "Netzwerk und Technologie" übernehmen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Zu seinen Aufgaben werde es gehören, die zukünftige Architektur der Verizon-Netze mit ihrer Mischung aus Glasfaser-Leitungen und Mobilfunk zu gestalten.

Vestberg stand bis Juli 2016 über sechs Jahre an der Spitze von Ericsson und ging inmitten sinkender Erlöse durch den Wettbewerb chinesischer Netzwerk-Ausrüster. Ericsson leitete danach einen weiteren Stellenabbau ein./so/DP/tos