Ehemaliger CEO von E*TRADE UK Julian Costley tritt dem Beratungsgremium von Fineqia bei

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia")(CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) heißt heute denehemaligen CEO von E-Trade UK (einem Joint Venture mit der E-TRADEFinancial Corporation - stilisiert als E*TRADE) Julian Costley inseinem Beratungsgremium willkommen.E*TRADE UK ist der erste ausschließlich über das Internet aktiveWertpapiermakler im Vereinigten Königreich. Costley war zudemLandesmanager bei der Thomson Reuters Corporation, ehe er seineneigenen Fernsehsender auf BSB (später BSkyB) gründete. Danach wurdeer UK CEO für France Telecoms Satellitenunternehmen Globecast UK Ltd.Seither investierte er in 18 Unternehmen und wurdeVorsitzender/NED oder Berater für zahlreiche weitere, mit Schwerpunktauf Telekommunikation, Medien (Fernsehen und Online- sowieOffline-Verlage), Finanzdienstleistungen und Internetmärkte fürEndkunden im Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Skandinavien,Frankreich, Kanada und China.Costley ist gelegentlich als Dozent/Mentor/MBA-Kursjuror an derLondon Business School, der EDHEC Business School (Nizza), Said(Oxford University), UM (Barcelona), Skema Business School (SophiaAntipolis) und der Universidad de Deusto (San Sebastian) tätig.Derzeit arbeitet er im Auftrag des britischen Verlags Pan MacmillanPublishers an einem Buch über Crowdfunding."Julians Erfahrung dabei, durch die Einrichtung von E*TRADE UKpositive Umwälzungen in die Finanzbranche einzubringen und es damitEinzelnen zu ermöglichen, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Handzu nehmen, wird für unser Team eine große Hilfe sein, während wirdarauf hinarbeiten, die Welt der Investitionen zu revolutionieren.Auch seine Erfahrungen beim Erkennen guter Startup-Ideen, derenFinanzierung und der Wachstumsbeschleunigung werden sich als immenswertvoll erweisen, wenn es darum geht, den Firmen, mit denen wirzusammenarbeiten, zu helfen und sicherzustellen, dass ihreFinanzierungsrunden erfolgreich verlaufen", so Bundeep Sings Rangar,CEO von Fineqia.Das Beratungsgremium von Fineqia und dessen Mitglieder sind keineleitenden Angestellten oder Direktoren des Unternehmens.Über Fineqia International Inc.Das Geschäftsmodell von Fineqia besteht in der Bereitstellungeiner Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zurPlatzierung von Schuld- und Beteiligungstiteln, die zunächstausschließlich im Vereinigten Königreich angeboten werden. DiePlattform wird sämtliche Risiken durchleuchten und die vorhandenenMöglichkeiten objektiv darstellen. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.fineqia.com.WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH DERENAUFSICHTSRECHTLICHER DIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIEANGEMESSENHEIT BEZIEHUNGSWEISE RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichteteAussagen. Alle Aussagen mit der Ausnahme von historischen Tatsachen,die Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beschreiben, von denendie Gesellschaft annimmt, erwartet oder voraussieht, dass sie sich inder Zukunft ereignen werden oder könnten (einschließlich und ohneEinschränkung Aussagen über potenzielle Akquisitionen undFinanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. ZukunftsgerichteteAussagen sind allgemein an der Verwendung von Wörtern wie "könnte","wird", "sollte", "weiterhin", "erwartet", "voraussieht","geschätzt", "angenommen", "beabsichtigt", "plant" oder"prognostiziert" oder der Negation dieser Wörter sowie andererVariationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zuerkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl vonRisiken und Unsicherheiten, die größtenteils nicht von derGesellschaft kontrolliert oder vorhergesehen werden können und diedazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse derGesellschaft erheblich von denen unterscheiden, die in diesenzukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, diedazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oderEreignisse wesentlich von aktuellen Erwartungen unterscheiden, zählenunter anderem das Unvermögen der Gesellschaft, die Änderung desGeschäfts abzuschließen oder ausreichende Finanzierungsmitteleinzuholen, und andere Risiken, die in öffentlichen Registern derGesellschaft bei den entsprechenden Wertpapierregulierungsbehördenoffengelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage gibt nur die Sichtzu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie geäußert wird, außer wenngeltende Wertpapiergesetze etwas Anderes verlangen. Die Gesellschaftschließt jegliche Absicht oder Verpflichtung aus, zukunftsgerichteteAussagen zu aktualisieren.Karolina Komarnicka, Chief Marketing Officer, T:+1-(778)-654-2324, E: info@fineqia.com , W: http://www.fineqia.comOriginal-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuell