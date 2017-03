Ehemaliger BlackRock Executive und Beamter des US-Finanzministeriums tritt dem Systemic Risk Council bei

Washington (ots/PRNewswire) - Der Systemic Risk Council(http://www.systemicriskcouncil.org/) kündigte heute den Beitritt vonPeter R. Fisher als sein neuestes Mitglied an, der sich den führendenFinanzkräften Jean-Claude Trichet und Paul Volcker anschließen wird,die dem Rat als leitende Berater dienen.Fisher ist Dozent an der Tuck School of Business am DartmouthCollege und hat am Tuck Center for Global Business and Governmenteinen leitenden Posten inne. Er war ehemals als Beamter für dieFederal Reserve Bank und das US-Finanzministerium tätig und arbeiteteanschließend für BlackRock.Sir Paul Tucker, Vorsitzender des Systemic Risk Council, sagte:"Wir sind hocherfreut, dass Peter zu uns kommt und uns durch seineumfassende Erfahrung mit dem Finanzsystem aus aufsichtsbehördlicherSicht sowie aus Sicht des Privatsektors bereichert und uns zudemseine tiefgreifenden Kenntnisse von beiden Seiten des Atlantiks zurVerfügung stellt. Zu einem Zeitpunkt, zu dem die meisten Beamten mitdem Gedanken liebäugeln, die Regulierungsreformen rückgängig zumachen und die Öffentlichkeit neuen Risiken auszusetzen, wird sichPeters selbstständige Denkweise als sehr wertvoll erweisen."Sheila Bair, Gründungsvorsitzende vom SRC von 2012 bis 2015 undVorsitzende der Federal Deposit Insurance Corporation von 2006 bis2011, bemerkte, dass der Beitritt von Fisher zur Wahrung des Statusvom SRC als führende unabhängige Instanz für systemisches Risikobeiträgt. "Er wird ein wunderbarer Neuzugang für unsere Gruppe sein,die von fundierten Erfahrungen und einem ausgeprägten Verständnis derFinanzmarktstabilität abhängt."Das CFA Institute - ein gemeinnütziger, parteipolitischunabhängiger Berufsverband - der die Vergabe des BerufstitelsChartered Financial Analyst (CFA®) verwaltet, leitete die Einrichtungdes Rats im Jahr 2012. Paul Smith, CEO und Präsident des Rats, sagte:"Wir freuen uns sehr, Peter Fisher als Neuzugang zu diesem zunehmendwichtigen globalen Rat begrüßen zu dürfen. Es gibt noch ein paarandere Beiträge aus dem unabhängigen, privaten Sektor, die denlaufenden Prozess der Aufsichtsreform im Finanzsektor beeinflussen,die heute wichtiger denn je ist. Durch Fishers Beitritt wird der Ratbei globalen Entscheidungsträgern weiter an Glaubwürdigkeitgewinnen."Informationen zu Peter Fisher:Fisher ist Dozent an der Tuck School of Business im DartmouthCollege und hat am Tuck Center for Global Business and Governmenteinen leitenden Posten inne. Seit Februar 2013 ist er als SeniorDirector des Blackrock Investment Institute tätig. Von 2004 bis 2013arbeitete er bei BlackRock. Er war als Head of Fixed Income tätigsowie als Co-Head der Fixed Income Portfolio Management Group. Zuvorwar er beim US-Finanzministerium als Head of Domestic Financebeschäftigt. In seiner Rolle als Under Secretary desUS-Finanzministeriums trug er die Hauptverantwortung für dasUS-Schuldenmanagement. Er arbeitete als Executive Vice President derFederal Reserve Bank und war für sie von 1995 bis 2001 als Managerfür den System Open Market Account tätig. Von 1985 bis 2001 war erbei der Federal Reserve Bank of New York beschäftigt und derVerantwortliche für alle ihre Offenmarkt- und Devisengeschäfte. VonAugust 2001 bis Oktober 2003 war er für das US-Finanzministerium alsUnder Secretary for Domestic Finance tätig und arbeitete auch für dieBank for International Settlements. Er verfügt über umfangreicheErfahrung im öffentlichen Sektor, einschließlich des Umgangs mitkomplexen Problemen im Bereich Asset and Liability Management. Von2005 bis 2007 fungierte er als Vorsitzender für BlackRock Asia. Seitdem 18. Januar 2017 ist er als Direktor von KCG Holdings, Inc. tätigund seit dem 12. Mai 2014 für American International Group, Inc.Ebenfalls ist er nicht-exekutiver Direktor der Financial ServicesAuthority of the United Kingdom. Zusätzlich ist als Direktor für AIG,Inc., die John F. Kennedy Library Foundation und das PetersonInstitute for International Economics tätig. Er ist auch einVorstandsmitglied der Episcopal Church Foundation. Vom 19. Januar2007 bis zum 31. März 2013 fungierte er als nicht-exekutiver Direktorbei The Financial Conduct Authority. Fisher erwarb 1985 einenDoktortitel der Harvard Law School und 1980 einen BA in Geschichtevom Harvard College.Anmerkungen für Redakteure:Der unabhängige, überparteiliche Systemic Risk Council(www.systemicriskcouncil.org) wurde 2012 gegründet, um dieRegulierungsreform der USA und globaler Kapitalmärkte mit einem Fokusauf systemisches Risiko zu beobachten und zu fördern. Der Rat wirdvom CFA Institute gefördert - ein globaler Verband von über 145.000Anlageexperten, die den Interessen der Investoren Priorität einräumenund den Standard für berufliche Exzellenz im Finanzwesen setzen. DieAussagen, Dokumente und Empfehlungen des Privatsektors und desfreiwilligen Rats repräsentieren nicht zwangsläufig die Ansichten desCFA Institute. Der Rat verfolgt eine kollaborative Arbeitsweise, umEinigung über seine Empfehlungen zu erzielen.Pressekontakt:David Evanson, 1-215-460-8149, devanson@comcast.netOriginal-Content von: Systemic Risk Council, übermittelt durch news aktuell