Ehemalige US-Präsidenten werben für Corona-Impfung

Bush, Bill Clinton und Jimmy Carter haben in einer Werbekampagne zu Corona-Impfungen aufgerufen. "Diese Impfung bedeutet Hoffnung. Sie wird Sie und die, die Sie lieben, vor dieser gefährlichen und tödlichen Krankheit schützen", sagt Obama (2009-2017) in einem der Videoclips, die die gemeinnützige Werbeagentur Ad Council in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte. Als einzige der lebenden Ex-Präsidenten und First Ladys waren Obamas Nachfolger Donald Trump (2017-2021) und dessen Ehefrau Melania in keinem der Werbespots zu sehen.

Unter dem Titel "It's up to you" (etwa: Es ist Ihre Entscheidung) zeigt der einminütige Clip, wie die vier Ex-Präsidenten und ihre Ehefrauen ihre Impfungen erhalten. "Ich will wieder arbeiten, und ich will mich bewegen können", sagt Clinton (1993-2001). Sein Nachfolger George W. Bush (2001-2009) hat als Baseball-Fan ein konkreteres Ziel: "Worauf ich mich wirklich freue, ist der erste Spieltag im Texas-Rangers-Stadion mit einem vollen Stadion." Obama hofft darauf, die Mutter seiner Frau Michelle besuchen zu können. "Um sie zu umarmen und sie an ihrem Geburtstag zu sehen", sagt der 59-Jährige.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bislang mehr als 29 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 529 000 Menschen starben. Nach einem zunächst schleppenden Start im Dezember hat die landesweite Corona-Impfkampagne deutlich an Fahrt gewonnen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC erhielten mehr als 62,4 Millionen Menschen bereits die erste Dosis, mehr als 32,9 Millionen bekamen beide nötigen Impfungen./vtc/DP/eas