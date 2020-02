Ehemalige Thomas-Cook-Agenturen gründen eigenen Reiseveranstalter

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mehrere ehemalige Geschäftspartner von Thomas Cook und Neckermann Reisen haben einen eigenen Reiseveranstalter gegründet.



Hinter Traveleague mit Hauptsitz in der Schweiz stehen Bergmann Touristik, Touralpin, Falk Tours, Falk Travel sowie ehemalige Manager von Thomas Cook International, wie das neue Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Wichtigste Vertriebswege sollen Reisebüros und Online-Plattformen sein, wie Giovanni Cocco, einer der Geschäftsführer sagte. Zudem sei auch ein direkter Verkauf an Endkunden über das Internet geplant.

Die Gründer wollen mit dem Schritt die durch die Thomas-Cook-Insolvenz entstandene Lücke schließen. Die Ambitionen sind groß: 2021 erwartet Cocco grob geschätzt fast 5 Millionen Übernachtungen, die über das neue Unternehmen vermittelt werden könnten. 2022 sollen es mehr als 22 Millionen sein./ruc/DP/fba