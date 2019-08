Ehemalige HSH Nordbank sieht sich auf gutem Weg

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) sieht sich in ihrem ersten Jahr als private Bank auf einem guten Weg.



Zum Halbjahr habe die frühere HSH Nordbank Fortschritte auf dem Weg zu einer erfolgreichen Geschäftsbank gemacht, sagte Vorstandschef Stefan Ermisch am Donnerstag in Hamburg. Die Bank habe Kosten gesenkt und die Margen im Neugeschäft erhöht.

Nach Steuern lag das Konzernergebnis im ersten Halbjahr bei fünf Millionen Euro, nach einem Verlust von 70 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Vor Steuern verdiente die Bank 96 Millionen Euro. Die beiden Halbjahre sind allerdings schwierig zu vergleichen, weil die Rahmenbedingungen für die Bank 2018 noch ganz anders waren.

Der angekündigte Personalabbau der HCOB hat begonnen, steht allerdings in wesentlichen Teilen noch bevor. Zum 30. Juni beschäftigte die Bank 1630 Mitarbeiter, umgerechnet auf Vollzeitstellen. Bis 2022 sollen es noch rund 950 sein. Die ehemalige Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein war im vergangenen Jahr privatisiert worden und gehört nun US-amerikanischen Investmentfonds./egi/DP/nas