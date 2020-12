Ehemalige Apple-Mitarbeiter: “Verstoß gegen das Arbeitsrecht!”

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

China erließ 2014 ein neues Arbeitsgesetz zum Schutz der Arbeitnehmerrechte, in dem die Schwelle für befristet Beschäftigte in Fabriken auf nicht mehr als 10% festgelegt wurde. Den Informationen zufolge (über die Verge) hatte dies direkte Auswirkungen auf Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), da seine Zulieferbetriebe in China die Grenze für Zeitarbeitnehmer verletzten.

Zeitarbeitnehmer in China erhalten niedrigere Löhne und weniger Leistungen. Dies war ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung